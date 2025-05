Ajax-fans verslagen na drama-zondag: "Dit komt niet meer goed"

Een groot aantal Ajax-supporters zat er zondagavond helemaal doorheen. Wat een geweldige dag had kunnen worden, eindigde voor de Amsterdammers in mineur.

PSV leek punten te verspelen bij Feyenoord, maar draaide het op spectaculaire wijze om. Daarna blameerde Ajax zich in eigen huis tegen NEC, waardoor het gat met de Eindhovenaren slechts één punt bedraagt. "Dit komt niet meer goed", treurt Ajax-fan Mitch bij de Telegraaf. "Er komen nog twee lastige wedstrijden die je moét winnen, want PSV gaat alles winnen. Het is in en in triest. Drie uur geleden was je kampioen.”

na de 0-3 van NEC besloten sommige supporters in een kroeg op het Leidseplein alvast huiswaarts te gaan. "Wat een fucking losers. Ajax kan de tyfus krijgen!”, zo klonk het. Niet iedereen had de hoop al opgeven, waaronder supporter Stefan. "Natuurlijk komt het nog goed. Je staat nog altijd een punt los, je hebt het in eigen hand."