'Ajax-fans verzieken laatste wens zieke Peter': "Teleurgesteld"

De Ajax-fan Peter, die ernstig ziek is, beleefde zondag een dag vol teleurstelling. Zijn allerlaatste wens om een wedstrijd van Ajax bij te wonen kwam eindelijk uit, maar de wedstrijd tegen FC Groningen werd al na vijf minuten gestaakt door een vuurwerkactie van de F-side.

Peter verblijft sinds december in een hospice en heeft nog maar weinig tijd. Zijn grootste wens was nog één keer een Ajax-wedstrijd bijwonen. Medewerkers van het hospice vertellen aan RTL Nieuws over de fanatieke supporter. "Voetbal is z'n hele leven, dus ze wilden hem nog één keer naar een wedstrijd laten gaan. Peter heeft heel zijn leven gevoetbald, is ook scheidsrechter geweest en volgt Ajax op de voet."

"Hij gaat best snel achteruit, maar op het moment dat hij hoorde dat er een dag geprikt was en hij echt naar Ajax mocht, zagen ze hem helemaal opknappen in het hospice", vertelt André, Peters begeleider. In het stadion kreeg Peter een mooie plek achter het doel. Van de vuurwerkactie wisten ze niets, al werd voorafgaand wel gehoorbescherming uitgedeeld, aldus André. "Dat deed ons vermoeden dat ze doorhadden dat er iets groots zou gaan gebeuren."

In de vijfde minuut stak de Ajax-aanhang een enorme lading vuurwerk af vanaf de tribunes in de Johan Cruijff Arena. Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot de wedstrijd definitief te staken, wat ook een abrupt einde betekende van Peters bijzondere middag. "Natuurlijk was hij blij dat hij nog naar het stadion geweest is, maar hij was ook heel erg teleurgesteld. Dit is natuurlijk supervervelend", sluit zijn begeleider af.