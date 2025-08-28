AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ajax-fans vol lof: "Wereldklasse, laat hem meedoen in het eerste"

Amber
bron: X (voorheen Twitter)
Het logo van Ajax op een vlag van supporters
Het logo van Ajax op een vlag van supporters Foto: © Pro Shots

Rayane Bounida liet maandagavond opnieuw van zich spreken bij Jong Ajax. De 19-jarige Belg opende al vroeg de score tegen Jong FC Utrecht met een wonderschone treffer, waarmee hij de harten van de Ajax-supporters wederom veroverde.

De buitenspeler stond in de basis en had na slechts twee minuten zijn moment van glorie. Na een vlotte aanval kapte hij zijn tegenstander stijlvol uit en krulde de bal in de verre hoek. Op sociale media regent het lof. "Wat een goal", reageert een supporter op X, waarna vele anderen zich daarbij aansluiten.

Onder fans klinkt steeds luider de roep om Bounida een kans te geven in het eerste elftal. "Laat hem maar gewoon meedoen in 1. Is écht iemand met techniek en een trap die je mist naar mijn idee", schrijft een fan. Een ander voegt met een knipoog toe: "Zou dat niet wat voor Ajax zijn?" Ook valt te lezen: "Bounida is wereldklasse."

