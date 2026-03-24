Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"

Het is nogal een understatement dat PSV er beter voor staat dan Ajax. De Eindhovenaren staan ruim aan kop in de Eredivisie, terwijl men in Amsterdam met grote vrezen vreest voor de komende wedstrijden.

"Daarom lachen ze in Eindhoven letterlijk en figuurlijk een krul in hun lul, want Ajax en Feyenoord hebben een beetje mismanagement. En die smijten geld over de balk, als een malle", begint Kokkie in de podcast Kale & Kokkie. Kale wijst vervolgens naar de plannen over het uitbreiden van het Philips Stadion. "Die knallen er een ring bovenop, er komen 20.000 mensen bij en die zie je straks niet meer terug."

"Wij stonden op dat kruispunt. We hadden het Bayern München van Nederland kunnen worden en tien tot twaalf jaar achter elkaar kampioen kunnen worden", gaat Kokkie verder, waarop zijn medesupporter een opsomming maakt. "Je had de Arena kunnen kopen, je had van de beurs af kunnen gaan en je had baas in eigen huis kunnen zijn. Dan had je van deze hele gesodemieterij geen last meer gehad", aldus Kale.