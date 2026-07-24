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Ajax-fans wijzen zondebok aan na duel in Servië: "Snel verkopen"

Stefan
De opstelling van Ajax tegen Vojvodina
De opstelling van Ajax tegen Vojvodina Foto: © Pro Shots

Ajax boekte donderdagavond een vrij comfortabele overwinning op Vojvodina, maar niet alle spelers maakten evenveel indruk. De nodige supporters richtten zich op sociale media op Youri Regeer, die als verdedigende middenvelder geen potten kon breken.

Op X is de kritiek op Regeer niet mals. De nodige supporters hebben genoeg gezien en geven aan Regeer niet meer als controlerende middenvelder te willen zien. Sterker nog: enkele supporters zijn van mening dat Regeer überhaupt niet in de basisopstelling van de Amsterdammers thuis hoort.

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