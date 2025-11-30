Ajax-fans willen massaal van kaarten af voor duel met FC Groningen

Het is afwachten of de Johan Cruijff ArenA vanavond vol is. Volgens AT5 zijn er veel seizoenkaarthouders die hun kaart te koop aanbieden.

Ajax neemt het vanavond in eigen huis op tegen FC Groningen, maar een kaartje voor de wedstrijd is lang niet zo gewild als normaal. Om 14.00 uur waren er nog ruim 2700 seizoenkaarthouders die hun kaart te koop aanbieden. De hele week zijn er al veel kaarten beschikbaar op het doorverkoopplatform van de Amsterdamse club en dat is op de dag van de wedstrijd nog steeds het geval.

Het is de vraag waar het precies mee te maken heeft. Zowel de slechte vorm van de Amsterdammers als de ongelukkige aftraptijd van zondagavond 20.00 uur zullen een rol spelen.