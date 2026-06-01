Ajax-fans willen Slot na Liverpool-exit: "Pak de telefoon, Jordi"

Liverpool maakte zaterdagmiddag bekend dat Arne Slot per direct is ontslagen. Dat nieuws zorgde op sociale media voor veel reacties, zowel bij Liverpool-fans als bij Ajax-supporters.

Omdat Ajax nog altijd geen nieuwe trainer heeft aangesteld voor volgend seizoen, zien veel supporters hun kans schoon. Op sociale media roepen zij technisch directeur Jordi Cruijff op om een poging te wagen voor Slot.

Volgens verschillende media is Míchel momenteel de belangrijkste kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer van Ajax te worden. Toch hopen veel Ajax-fans dat de club zich nu gaat melden voor de Nederlandse trainer. Slot werd drie jaar geleden nog kampioen met Feyenoord.