Ajax-fans woest na harde nederlaag: "Dan worden we zó vernederd"

"Het was zeer slecht. En het was niet om te genieten, het leven leek wel een vertraagde opname", opent een fan in een video-item van AT5. Een andere fan was ook niet positief: "Ik heb hem niet afgekeken. Ik vond het niks aan. Ik zag ze steeds slechter spelen, ik ben naar het buitenland gegaan."

Weer een andere fan snapt niet hoe Ajax de titel nog weg lijkt te gaan geven. "We stonden er zó goed voor, en dan worden we zó vernederd. Ik vind het gewoon dieptriest. Ik heb niet het idee dat ze nog kampioen gaan worden, maar ik hoop het wel. Ik ben Amsterdammer, Ajax-fan. Maar ik weet het niet. Ze moeten echt alles uit de kast halen wil het nog wat worden."

Dat PSV kampioen wordt, moet men in Amsterdam niet aan denken volgens de volgende fan: "Je moet er niet aan denken dat die lampen ook nog kampioen worden, God o God. Maar ik blijf zeggen dat we kampioen worden."