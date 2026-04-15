Ajax-fans worden verwend: "Eten bestellen vanaf je eigen stoel"

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft in de nabije toekomst grote plannen in en rondom de Johan Cruijff Arena. Het bedrijf richt zich op technologische ontwikkelingen en Dobias van Ingen is trots op de samenwerking met Ajax.

"Het is natuurlijk de grootste club van Nederland qua marketing en aanzien", vertelt hij op de website van Sportnieuws.nl. "Ze zijn vaak technologisch vooruitstrevend. Het is voor HPE natuurlijk hartstikke leuk om daaraan bij te dragen", benadrukt Van Ingen. Hij laat weten dat het American Football begon met de innovaties. "Het is begonnen bij de San Francisco 49ers", blikt hij terug. "Daar blijft iedereen behoorlijk lang in het stadion hangen en wordt er zelfs gebarbecued op de parkeerplaats. We merkten dat er behoefte was aan een app waarin bezoekers allerlei zaken konden regelen. De prijzen van sportwedstrijden zijn natuurlijk aan de hoge kant, waardoor er steeds meer connectiviteit wordt verwacht", weet Van Ingen.