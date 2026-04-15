Ajax-fans worden verwend: "Eten bestellen vanaf je eigen stoel"

Foto: © Pro Shots

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft in de nabije toekomst grote plannen in en rondom de Johan Cruijff Arena. Het bedrijf richt zich op technologische ontwikkelingen en Dobias van Ingen is trots op de samenwerking met Ajax. 

"Het is natuurlijk de grootste club van Nederland qua marketing en aanzien", vertelt hij op de website van Sportnieuws.nl. "Ze zijn vaak technologisch vooruitstrevend. Het is voor HPE natuurlijk hartstikke leuk om daaraan bij te dragen", benadrukt Van Ingen. 

Hij laat weten dat het American Football begon met de innovaties. "Het is begonnen bij de San Francisco 49ers", blikt hij terug. "Daar blijft iedereen behoorlijk lang in het stadion hangen en wordt er zelfs gebarbecued op de parkeerplaats. We merkten dat er behoefte was aan een app waarin bezoekers allerlei zaken konden regelen. De prijzen van sportwedstrijden zijn natuurlijk aan de hoge kant, waardoor er steeds meer connectiviteit wordt verwacht", weet Van Ingen.

"Wij hebben dus gekeken: hoe kunnen we dat in een stadion brengen? Drinken en eten bestellen vanaf je eigen stoeltje, kijken hoe druk het is op het toilet én herhalingen terugzien op je eigen telefoon", somt hij op als mogelijkheden. "Je komt voor de wedstrijd, dus daar wil je niets van missen. Dan zijn seat-ordering en zulke zaken dé oplossing", constateert Van Ingen, die ook wijst naar het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur. 

"Zij wilden het meest moderne stadion ter wereld bouwen, maar ze verdienen daar natuurlijk niet alleen geld met voetbalwedstrijden", benadrukt hij. "Ze organiseren er bijvoorbeeld ook evenementen en hebben zelfs een go-kartbaan. Clubs willen simpelweg het maximale halen uit elk stoeltje dat er in zo’n stadion staat", beseft Van Ingen, die ziet dat de oudere generaties ook met de tijd meegaan. "Laatst was ik met mijn vader in de Ziggo Dome en hij was vrijwel alles aan het filmen. Dat is precies wat mensen graag doen bij evenementen: ze willen alles delen en vastleggen."

