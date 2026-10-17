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Ajax-fans zien Míchel falen: "Dacht dat ze een junkie interviewden"

Rik Engelbertink
Ajax-fans in het stadion van Split
Ajax-fans in het stadion van Split Foto: © BSR Agency

Míchel heeft zich onsterfelijk gemaakt, in de negatieve zin van het woord, met zijn interview na het duel tussen Hajduk Split en Ajax. De trainer van Ajax kon amper een zin formuleren, tot verbijstering van de fans van de Amsterdammers.

"Behalve van het spel van Ajax is het ook schrikken van trainer Michel. We zien een in slecht Engels bazelende man die inspiratieloos wat algemeenheden achter elkaar mompelt", schrijft een fan. Een ander zegt het volgende: "Na het zien van het interview met onze trainer snap ik wel dat we spelen als een kip zonder kop...die Michel kan niks normaals zeggen in het Engels hè. De spelers hebben geen idee wat ie wilt."

Weer een ander zag Míchel ook stuntelen: "Ik dacht dat ze een junkie aan het interviewen waren. Is het Miguel Ángel Sánchez Muñoz...voor goede vrienden Míchel..." Weer een ander vindt het topclub onwaardig. "Het Engels van Míchel Sánchez dat kan toch niet jongens! Ik begrijp er geen bal van wat hij nou zegt!!"

"Michel spreekt amper Engels en heeft werkelijk alle middelen gekregen om er iets van te brouwen. Ik heb het wel weer gezien met die kerel. Überhaupt dat gelul in het Spaans als trainer van Ajax was ik na 1 dag al klaar mee", besluit een laatste fan.

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