Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Ajax-fans zijn klaar met Heitinga: "Waanzin dat hij er nog zit"

Stefan
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax ging dinsdagavond met ruime cijfers onderuit in de Champions League. Olympique Marseille bleek met 4-0 te sterk en dat zorgde voor de nodige ergernis onder de Amsterdamse supporters.

Het spel was namelijk niet om aan te gluren, maar ook het interview van John Heitinga na afloop van het duel deed de wenkbrauwen fronsen. Ajax stond immers in de zesde minuut al met 1-0 achter en amper zes minuten later was het alweer 2-0. Binnen het halfuur spelen stond er zelfs al 3-0 op het scorebord. 

"Ik moet de jongens complimenteren. We begonnen goed aan de wedstrijd", zei Heitinga na afloop bij Ziggo Sport. En dat schiet veel Ajax-supporters in het verkeerde keelgat, zo is te lezen op X.

Een greep uit de reacties:

