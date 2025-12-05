Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax favoriet in duel met Fortuna; BetMGM pakt uit met fraaie odds

Redactie
Ajax-supporters
Ajax-supporters Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Na de overwinning van Ajax op FC Groningen hervatten de Amsterdammers de Eredivisie met het uitduel tegen Fortuna Sittard. Zaterdag wordt er om 18:45 uur afgetrapt in de Johan Cruijff Arena en de ploeg van trainer Fred Grim is de favoriet. Toch pakt BetMGM uit met een aantal fraaie odds!

Op een overwinning van Ajax staat een quotering van 1,78, maar op de individuele prestaties van de Ajacieden valt nog veel meer te verdienen. Schiet Davy Klaassen namelijk minstens één keer op goal? Dan pak je een odd van 2,23. Weet Mika Godts te scoren in Sittard? Dan maak je kans op een quotering van 3,20. En als Oscar Gloukh de score weet te openen tegen de ploeg van trainer Danny Buijs, dan kun je een odd winnen van liefst 6,50!

Heb je nog geen account bij BetMGM? Voor spelers van 24 jaar en ouder is er een speciale welkomstbonus

  • Creëer een account bij BetMGM.
  • Selecteer de Sport Welkomstbonus.
  • Deze bonus is zichtbaar onder "Mijn Aanbiedingen".
  • Stort €10 of meer en zet minimaal €10 in op een pre-match/live weddenschap naar keuze.
  • Na het afwikkelen van deze weddenschap ontvang je 5 Free Bets van €10 per stuk.

*Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ | Bonus 24+ | Odds fluctueren

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Danny Blind op de tribune bij Ajax

'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Lagere straffen in hoger beroep na rellen Ajax - Maccabi Tel Aviv

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd