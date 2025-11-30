Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax - FC Groningen wordt dinsdag zonder publiek uitgespeeld

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
De spelers druipen af
De spelers druipen af Foto: © Pro Shots

De KNVB heeft besloten dat het gestaakte duel tussen Ajax en FC Groningen dinsdagmiddag om 14.30 uur wordt hervat. De wedstrijd werd zondag al na vijf minuten stilgelegd vanwege een massale hoeveelheid vuurwerk vanaf de tribunes van de Johan Cruijff ArenA.

Op het moment van staken stond het nog 0-0. Het duel zal achter gesloten deuren worden uitgespeeld.

Het vuurwerk werd afgestoken als eerbetoon aan een overleden lid van de F-Side, maar de actie ontspoorde volledig. Grote fakkels, knalwerk en vuurpijlen belandden op het veld, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis geen andere keuze zag dan de wedstrijd definitief te staken.

Gerelateerd:
Ko Itakura

Itakura snapt niks van verhaal in de media: "Hij ontkracht dit"

0
De wedstrijd is stilgelegd

Fel statement van Ajax: "Ronduit schandalig wat er is gebeurd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Eredivisie Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 14 -1 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd