Ajax - FC Groningen wordt dinsdag zonder publiek uitgespeeld

De KNVB heeft besloten dat het gestaakte duel tussen Ajax en FC Groningen dinsdagmiddag om 14.30 uur wordt hervat. De wedstrijd werd zondag al na vijf minuten stilgelegd vanwege een massale hoeveelheid vuurwerk vanaf de tribunes van de Johan Cruijff ArenA.

Op het moment van staken stond het nog 0-0. Het duel zal achter gesloten deuren worden uitgespeeld.

Het vuurwerk werd afgestoken als eerbetoon aan een overleden lid van de F-Side, maar de actie ontspoorde volledig. Grote fakkels, knalwerk en vuurpijlen belandden op het veld, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis geen andere keuze zag dan de wedstrijd definitief te staken.