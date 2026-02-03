"Ajax, Feyenoord en FC Utrecht zijn kansloze deelnemers geweest"

Valentijn Driessen heeft in zijn column op de website van de Telegraaf keihard uitgehaald naar het niveau in de Eredivisie. De verslaggever wijst naar de ongekende voorsprong van koploper PSV en baalt tevens van het feit dat alleen AZ nog maar actief is op een Europees podium.

"De huidige situatie in de Eredivisie is een compliment aan de landskampioen uit Eindhoven en een diskwalificatie voor de traditionele uitdagers Feyenoord en Ajax. Als PSV op 1 februari zeventien punten voorsprong heeft op de Rotterdammers en achttien op de Amsterdammers onderstreept dat het hoge Mickey Mouse-gehalte van de Eredivisie", legt hij uit. "Helemaal als NEC tegelijkertijd een serieuze kandidaat is voor het tweede ticket in de Champions League."

"Ajax, Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht zijn kansloze deelnemers geweest in de Europese campagne", vervolgt Driessen kritisch. "Alle randvoorwaarden met uitgestelde of verlate competitieverplichtingen waren geschapen, maar het is duidelijk dat topvoetbal niet te sturen valt met beleidsstukken en strategiedocumenten. Zoals ze denken bij de KNVB en Eredivisie CV", waarschuwt hij.

"In 2022 presenteerde de KNVB het beleidsplan ’Betaald Voetbal op een hoger niveau’ met daarin als doelstelling een top 6-positie op de UEFA-coefficiëntenlijst in 2026", blikt Driessen terug. "Uitgerekend in januari 2026 kukelde Nederland uit de top-6. Bij de ECV hebben ze sinds enkele jaren een technisch manager in dienst. Martin van Geel heeft de Europese teloorgang echter niet kunnen voorkomen", constateert hij.

"Inmiddels is het straatje schoonvegen na het Europese debacle begonnen, maar bij de KNVB en ECV zullen geen koppen rollen", voorspelt Driessen. "Al blijft staan dat clubbestuurders in het huidige Nederlandse voetballandschap de eerst verantwoordelijken blijven voor het sportieve niveau", benadrukt de journalist, die benieuwd is of Robin van Persie het seizoen mag afmaken bij Feyenoord. "Tweede staat Feyenoord alleen nog op de ranglijst; de club acteert als een degradatiekandidaat. Telstar, NAC en Heracles gaven PSV in Eindhoven meer weerstand."