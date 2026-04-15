'Ajax, Feyenoord en PSV gelinkt aan Marokkaans jeugdinternational'

Ajax zou interesse hebben in Standard Luik-talent van Ilian Hadidi. Dat schrijft La Dernière Heure .

De zeventienjarige middenvelder staat er goed op bij buitenlandse clubs. Naar verluidt zijn Lille OSC, AS Monaco, Ajax, Feyenoord en PSV geïnteresseerd in de Marokkaans jeugdinternational.

Hadidi maakt dit seizoen zijn minuten voor de Onder 19 van Standard Luik, maar kwam ook al een paar keer in actie voor de O23. Zijn contract loopt nog tot het einde van het seizoen, dus staat hij voor een belangrijke keuze: verlengen of vertrekken.