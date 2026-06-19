'Ajax, Feyenoord en PSV grijpen naast talentvolle aanvaller (17)'

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Niek
Kirayno Schaken in de voorbereiding bij SC Heerenveen
Kirayno Schaken in de voorbereiding bij SC Heerenveen Foto: © Pro Shots

SC Heerenveen is er toch in geslaagd om Kirayno Schaken langer vast te leggen, zo weet Mike Verweij te melden op de website van de Telegraaf. De verslaggever laat weten dat de zoon van Ruben Schaken in de voorbereiding al aan zal sluiten bij de eerste selectie. Ook Ajax, Feyenoord en PSV hadden interesse. 

"Uiteindelijk gaf het sportieve plan bij SC Heerenveen de doorslag om te blijven. Als Schaken voor het seizoen zijn kans pakt, dan blijft hij deel uitmaken van de selectie", onthult de verslaggever. "Met zijn statistieken wekte de snelle buitenspeler de interesse van de traditionele top drie. Maar na meerdere gesprekken besloot Schaken in Friesland te blijven en zijn contract te verlengen", aldus Verweij.

Kirayno Schaken gaat in het Abe Lenstra Stadion een contract tekenen tot medio 2030. Zijn oude verbintenis liep over twee jaar af en SC Heerenveen had al meerdere pogingen ondernomen om het talent langer te binden. Schaken (17) moet bij de club uit Friesland de concurrentiestrijd aangaan met Trenskow, die afgelopen seizoen één van de uitblinkers was onder trainer Robin Veldman. 

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