"Ajax, Feyenoord en PSV zitten te snurken als ze hem niet halen"

Ruud van Os, voorspelt een transfer. "Alle drie de topclubs zouden zitten te snurken als ze hem niet halen. Punt", zegt hij in Sparta Naar Voren! Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta, reageert: "Dat kan ik niet ontkennen", lacht hij.

Van Os gaat vervolgens door met zijn complimenten voor Olij. "Deze man heeft de laatste maanden zo fantastisch gekeept. We wisten dat hij goed was, maar recentelijk is hij écht briljant." Manfred Laros, algemeen directeur van de ploeg uit Rotterdam, is het daar mee eens. "De uitstraling, de rust, de balbehandeling, zijn trap, ja jezus..."

Nijkamp ziet Olij wel bij de traditionele topdrie van Nederland spelen. Olij ligt nog tot medio 2028 vast bij Sparta en zou dus voor een 'gelimiteerde transfersom' kunnen vertrekken. Er is echter nog niet aangeklopt bij Nijkamp voor Olij, bevestigt de technisch directeur.