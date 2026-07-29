Ajax - FK Vojvodina is live te zien op televisie: dit is waar

Ajax ontvangt donderdagavond FK Vojvodina in de return van de tweede voorronde van de Conference League. De Amsterdammers verdedigen in de Johan Cruijff Arena een ruime voorsprong, nadat het eerste duel in Servië overtuigend werd gewonnen.

Vorige week was Ajax met 1-4 te sterk dankzij treffers van Davy Klaassen, Steven Berghuis, Oscar Gloukh en debutant Mohamed Abdalla. Bij een normale afloop plaatst de ploeg van Míchel zich voor de volgende voorronde, waarin Shelbourne de tegenstander lijkt te worden. De Ierse club won het eerste duel met Nõmme Kalju FC uit Estland met 5-2.

De return tussen Ajax en FK Vojvodina begint donderdag om 20.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport (kanaal 14). Supporters zonder Ziggo-abonnement kunnen de wedstrijd gratis streamen via Ziggo Sport Free, mits zij een gratis account aanmaken.