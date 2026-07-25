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Ajax-flop die miljoenen kostte laat op huurbasis voeten wel spreken

Arthur
Gaston Avila
Gaston Avila Foto: © Orange Pictures

Gastón Ávila heeft in Argentinië weer van zich laten horen. De verdediger, die nog altijd onder contract staat bij Ajax, was in actie voor Rosario Central en leverde direct een assist af tijdens de eerste speelronde van de tweede seizoenshelft.

De 24-jarige Argentijn wordt tot het einde van 2026 door Ajax verhuurd aan Rosario Central. In de uitwedstrijd tegen Belgrano begon Ávila in de basis als linker centrale verdediger. Na 77 minuten was hij met een assist belangrijk voor zijn ploeg, al leverde dat uiteindelijk geen punten op. Rosario Central ging vlak voor tijd alsnog onderuit.

Ávila staat officieel nog tot medio 2028 onder contract in Amsterdam. Ajax nam hem in de zomer van 2023 voor 12,5 miljoen euro over van Royal Antwerp, waar Marc Overmars destijds technisch directeur was. De verdediger werd naar Ajax gehaald door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat, maar wist in Amsterdam nooit door te breken. Uiteindelijk kwam hij tot slechts acht officiële wedstrijden.

Na een eerdere verhuurperiode aan het Braziliaanse Fortaleza speelt Ávila inmiddels op huurbasis voor Rosario Central, dat tevens over een optie tot koop beschikt. Met zijn assist tegen Belgrano liet de Argentijn zien nog altijd van waarde te kunnen zijn, al bleef een goed resultaat voor zijn ploeg uit.

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