Ajax-flop die miljoenen kostte laat op huurbasis voeten wel spreken
Gastón Ávila heeft in Argentinië weer van zich laten horen. De verdediger, die nog altijd onder contract staat bij Ajax, was in actie voor Rosario Central en leverde direct een assist af tijdens de eerste speelronde van de tweede seizoenshelft.
De 24-jarige Argentijn wordt tot het einde van 2026 door Ajax verhuurd aan Rosario Central. In de uitwedstrijd tegen Belgrano begon Ávila in de basis als linker centrale verdediger. Na 77 minuten was hij met een assist belangrijk voor zijn ploeg, al leverde dat uiteindelijk geen punten op. Rosario Central ging vlak voor tijd alsnog onderuit.
Ávila staat officieel nog tot medio 2028 onder contract in Amsterdam. Ajax nam hem in de zomer van 2023 voor 12,5 miljoen euro over van Royal Antwerp, waar Marc Overmars destijds technisch directeur was. De verdediger werd naar Ajax gehaald door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat, maar wist in Amsterdam nooit door te breken. Uiteindelijk kwam hij tot slechts acht officiële wedstrijden.
Na een eerdere verhuurperiode aan het Braziliaanse Fortaleza speelt Ávila inmiddels op huurbasis voor Rosario Central, dat tevens over een optie tot koop beschikt. Met zijn assist tegen Belgrano liet de Argentijn zien nog altijd van waarde te kunnen zijn, al bleef een goed resultaat voor zijn ploeg uit.
Ajax-flop die miljoenen kostte laat op huurbasis voeten wel spreken
Bosz over oud-Ajacied: "Dat zijn leuke momenten voor een trainer"
VIDEO | Prachtige beelden: Tadić zingt samen met Ajax-uitvak
Frenkie de Jong bijt stellig van zich af: "Valse berichtgeving"
'Sean Steur krijgt grote klap te verwerken bij Newcastle United'
'Ajax toont belangstelling voor gewilde Kroatische spelmaker'
'Ajax nog druk op de transfermarkt': "Willen een zes toevoegen"
Abdalla maakt indruk: "Daar zullen ze bij PSV ziek van zijn"
Ajax-talent geprezen: "Hij werd weggekaapt door PSV, goede speler"
Steven Berghuis bespreekt kersverse Ajacied: "Een fijne eerste stap"
Ajax-fans wijzen zondebok aan na duel in Servië: "Snel verkopen"
Peter Bosz: "Het is wel duidelijk wat er bij Ajax gaande is"
'Ajax kan speler van 20 miljoen slijten: Sutalo in de belangstelling'
Mohamed Abdalla zet met doelpunt bijzonder record op zijn naam
'Ajax laat oog vallen op 25-jarige middenvelder uit Kroatië'
Swart over Ajacied: "Hij moet nog een beetje leren luisteren"
Míchel blijft rekenen op aanvaller: "Hij is een speler van ons"
Ajax-fans lyrisch: "Hij is een belachelijk goede voetballer"
'Transfer van Ter Stegen naar Ajax lijkt een zekerheid na nieuws'
Ajacied door Servische media vergeleken met Messi: "Magisch"
Ajax-supporters geïrriteerd door uitzending: "Ben ik de enige?"
Berghuis vol lof over Ajax-icoon: "Ik krijg gewoon kippenvel"
Míchel neemt besluit over Ajax-captains: "Tradities belangrijk"
Handtekening Johan Cruijff vervalst door BN'er: "Heb ik gedaan"
Daley Blind: "Het is wel anders dan hoe ik het achter had gelaten"
Tadic aanwezig bij wedstrijd Ajax: "Het zijn mijn twee clubs"
Verontrustende berichten over Eriksen: "Rentree onwaarschijnlijk"
Ajax-doelwit reageert na rel: "Ik sta nog onder contract..."
'Ajax krijgt concurrentie in strijd om linksback van FC Barcelona'
Bijzonder: Geen nabeschouwing Ajax - Vojvodina vanwege storing