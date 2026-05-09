'Ajax-flop Forbs (22) kan mogelijk miljoenentransfer gaan maken'

Club Brugge lijkt zich opnieuw op te moeten maken voor een drukke transferperiode. Verschillende spelers van de Belgische topclub genieten belangstelling uit het buitenland en inmiddels wordt ook Carlos Forbs genoemd als mogelijke zomerse uitgaande transfer. De voormalig Ajax-aanvaller heeft zich na een moeizame periode opnieuw in de kijker gespeeld.

Club Brugge probeert belangrijke spelers doorgaans langer binnenboord te houden, maar zag de afgelopen jaren meerdere sterkhouders al snel vertrekken. Transfers van onder anderen Igor Thiago en Ardon Jashari maakten duidelijk hoe lastig dat is. Ook rond talenten als Nicolo Tresoldi en Aleksandar Stankovic is inmiddels volop interesse ontstaan.

Nu lijkt ook Forbs weer aantrekkelijk te worden voor buitenlandse clubs. De Portugese buitenspeler kende een wisselvallig seizoen, maar laat in de Champions’ Play-offs opnieuw zijn kwaliteiten zien. Met goals, assists en constante dreiging heeft hij zich de laatste weken nadrukkelijk herpakt. Daarmee toont hij alsnog waarom Club Brugge vorig jaar ongeveer zes miljoen euro betaalde om hem over te nemen van Ajax.