'Ajax-flop Forbs (22) kan mogelijk miljoenentransfer gaan maken'
Club Brugge lijkt zich opnieuw op te moeten maken voor een drukke transferperiode. Verschillende spelers van de Belgische topclub genieten belangstelling uit het buitenland en inmiddels wordt ook Carlos Forbs genoemd als mogelijke zomerse uitgaande transfer. De voormalig Ajax-aanvaller heeft zich na een moeizame periode opnieuw in de kijker gespeeld.
Club Brugge probeert belangrijke spelers doorgaans langer binnenboord te houden, maar zag de afgelopen jaren meerdere sterkhouders al snel vertrekken. Transfers van onder anderen Igor Thiago en Ardon Jashari maakten duidelijk hoe lastig dat is. Ook rond talenten als Nicolo Tresoldi en Aleksandar Stankovic is inmiddels volop interesse ontstaan.
Nu lijkt ook Forbs weer aantrekkelijk te worden voor buitenlandse clubs. De Portugese buitenspeler kende een wisselvallig seizoen, maar laat in de Champions’ Play-offs opnieuw zijn kwaliteiten zien. Met goals, assists en constante dreiging heeft hij zich de laatste weken nadrukkelijk herpakt. Daarmee toont hij alsnog waarom Club Brugge vorig jaar ongeveer zes miljoen euro betaalde om hem over te nemen van Ajax.
Volgens La Dernière Heure is een transfer komende zomer inmiddels zeker niet uitgesloten. De marktwaarde van Forbs zou ondertussen fors zijn gestegen en mogelijk zelfs rond het drievoud van zijn oorspronkelijke transfersom liggen. Club Brugge zou daardoor opnieuw een flinke winst kunnen maken bij een eventuele verkoop.
Een mogelijke deelname aan het WK kan zijn marktwaarde bovendien verder verhogen. Binnen de club groeit volgens het Belgische medium het besef dat Forbs deze zomer zomaar één van de grote uitgaande transfers zou kunnen worden. Zijn sterke optredens in de play-offs komen in dat opzicht op een ideaal moment.
Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!
Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis
Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet
Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"
'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"
Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"
Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"
Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Wint Ajax van FC Utrecht? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
Strijd om plek 3 bereikt kookpunt: "Kan bij Ajax niet het geval zijn"
Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"
Driessen sluit Ajax-terugkeer uit: "Ik zie het niet gebeuren"
'Cruijff nog niet in actie voor nieuwe trainer': "Laat hem met rust"
Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"
'Ajax-flop Forbs (22) kan mogelijk miljoenentransfer gaan maken'
Sébastien Haller keert terug naar ArenA: "Kijk er enorm naar uit"
'Ajax-target wil vertrekken bij Man United en heeft veel opties'
Veltman gevraagd naar PSV-interesse: "Wil het liefst naar Ajax"
'Cruijff wil vijftien tot zeventien spelers de deur wijzen bij Ajax'
'Gewilde oud-Ajax-speler staat voor terugkeer naar Nederland'
Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"
Luuk de Jong genoemd als Ajax-optie: "Zou een prima spits zijn"
Schoonmaak bij Ajax: 'Mogelijk vier spelers vertrekken voor niets'
Verweij onthult: "Bosz was de absolute droomkandidaat van Ajax"
Ajax krijgt belangrijk drietal terug voor duel met FC Utrecht
Michael Reiziger nieuwe bondscoach van Oranje? "Op pole position"
Mokio kiest voor Congo: "Alles kwam in een stroomversnelling"
Chuba Akpom geeft tekst en uitleg: "Het was rampzalig voor me"
Lucas Rosa speelde tegen Yamal, Mbappé en Rodrygo: "Nachtmerrie"
FC Utrecht moet twee sterkhouders missen in wedstrijd tegen Ajax