Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

'Ajax-flop Forbs (22) kan mogelijk miljoenentransfer gaan maken'

Amber
bron: La Dernière Heure
Carlos Forbs scoort tegen FC Barcelona
Carlos Forbs scoort tegen FC Barcelona Foto: © Pro Shots

Club Brugge lijkt zich opnieuw op te moeten maken voor een drukke transferperiode. Verschillende spelers van de Belgische topclub genieten belangstelling uit het buitenland en inmiddels wordt ook Carlos Forbs genoemd als mogelijke zomerse uitgaande transfer. De voormalig Ajax-aanvaller heeft zich na een moeizame periode opnieuw in de kijker gespeeld.

Club Brugge probeert belangrijke spelers doorgaans langer binnenboord te houden, maar zag de afgelopen jaren meerdere sterkhouders al snel vertrekken. Transfers van onder anderen Igor Thiago en Ardon Jashari maakten duidelijk hoe lastig dat is. Ook rond talenten als Nicolo Tresoldi en Aleksandar Stankovic is inmiddels volop interesse ontstaan.

Nu lijkt ook Forbs weer aantrekkelijk te worden voor buitenlandse clubs. De Portugese buitenspeler kende een wisselvallig seizoen, maar laat in de Champions’ Play-offs opnieuw zijn kwaliteiten zien. Met goals, assists en constante dreiging heeft hij zich de laatste weken nadrukkelijk herpakt. Daarmee toont hij alsnog waarom Club Brugge vorig jaar ongeveer zes miljoen euro betaalde om hem over te nemen van Ajax.

Volgens La Dernière Heure is een transfer komende zomer inmiddels zeker niet uitgesloten. De marktwaarde van Forbs zou ondertussen fors zijn gestegen en mogelijk zelfs rond het drievoud van zijn oorspronkelijke transfersom liggen. Club Brugge zou daardoor opnieuw een flinke winst kunnen maken bij een eventuele verkoop.

Een mogelijke deelname aan het WK kan zijn marktwaarde bovendien verder verhogen. Binnen de club groeit volgens het Belgische medium het besef dat Forbs deze zomer zomaar één van de grote uitgaande transfers zou kunnen worden. Zijn sterke optredens in de play-offs komen in dat opzicht op een ideaal moment.

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Noa Lang in het shirt van Galatasaray

Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Carlos Forbs
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Maarten Stekelenburg

Stekelenburg over kwalijk moment bij Ajax: "Ze namen niet op..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis

Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet

Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel

Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"

'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"

Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"

Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"

Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws