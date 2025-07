'Ajax-flop Georges Mikautadze geniet interesse uit Premier League'

Promovendus Sunderland ziet in de Georgische spits van Olympique Lyon een versterking voor de aanval voor in de Premier League komend seizoen. De Engelsen zijn zeer gecharmeerd van de oud-Ajacied en kunnen profiteren van de slechte financiële van Lyon.

Sunderland heeft wel concurrentie in de strijd om de aanvaller. Naar verluidt is AS Roma ook geïnteresseerd in de voormalig speler van Ajax., die na een half seizen in Amsterdam weer terugkeerde naar Frankrijk.