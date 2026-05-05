Ajax-flop kondigt op Instagram vertrek aan: "Was nooit makkelijk"

Ethan Butera
Ethan Butera

Het avontuur van Ethan Butera bij Ajax is ten einde gekomen. De twintigjarige verdediger vertrekt na drie seizoenen uit Amsterdam, zonder ooit zijn debuut in het eerste elftal te hebben gemaakt. Daarmee sluit hij een periode af die grotendeels werd gekenmerkt door blessureleed.

Via Instagram nam Butera afscheid en blikte hij terug op zijn tijd bij de club. “Drie jaar… drie jaar vol ups en downs, hard werken, twijfels en strijd. Het was nooit makkelijk, vooral door blessures die me meer dan eens probeerden tegen te houden.”

Ajax haalde Butera in de zomer van 2023 voor 1,5 miljoen euro weg bij RSC Anderlecht, waarmee hij zich aansloot bij een lichting Belgische talenten die destijds naar de Johan Cruijff ArenA kwamen. De verwachtingen rond zijn komst waren dan ook hooggespannen.

In totaal kwam Butera tot 28 optredens voor Jong Ajax, waarin hij één assist noteerde. Voor Ajax Onder 19 speelde hij zes wedstrijden, maar een officieel duel in het eerste elftal bleef uit. Toch kijkt de verdediger met trots terug op zijn periode in Amsterdam. “Maar elke keer dat ik viel, stond ik weer op. Dankzij God vond ik de kracht om door te gaan en nooit op te geven”, aldus Butera, die daarmee zijn persoonlijke strijd van de afgelopen jaren samenvat.

