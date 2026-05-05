Ajax-flop kondigt op Instagram vertrek aan: "Was nooit makkelijk"

Het avontuur van Ethan Butera bij Ajax is ten einde gekomen. De twintigjarige verdediger vertrekt na drie seizoenen uit Amsterdam, zonder ooit zijn debuut in het eerste elftal te hebben gemaakt. Daarmee sluit hij een periode af die grotendeels werd gekenmerkt door blessureleed.

Via Instagram nam Butera afscheid en blikte hij terug op zijn tijd bij de club. “Drie jaar… drie jaar vol ups en downs, hard werken, twijfels en strijd. Het was nooit makkelijk, vooral door blessures die me meer dan eens probeerden tegen te houden.”

Ajax haalde Butera in de zomer van 2023 voor 1,5 miljoen euro weg bij RSC Anderlecht, waarmee hij zich aansloot bij een lichting Belgische talenten die destijds naar de Johan Cruijff ArenA kwamen. De verwachtingen rond zijn komst waren dan ook hooggespannen.