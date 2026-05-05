Ajax-flop kondigt op Instagram vertrek aan: "Was nooit makkelijk"
Het avontuur van Ethan Butera bij Ajax is ten einde gekomen. De twintigjarige verdediger vertrekt na drie seizoenen uit Amsterdam, zonder ooit zijn debuut in het eerste elftal te hebben gemaakt. Daarmee sluit hij een periode af die grotendeels werd gekenmerkt door blessureleed.
Via Instagram nam Butera afscheid en blikte hij terug op zijn tijd bij de club. “Drie jaar… drie jaar vol ups en downs, hard werken, twijfels en strijd. Het was nooit makkelijk, vooral door blessures die me meer dan eens probeerden tegen te houden.”
Ajax haalde Butera in de zomer van 2023 voor 1,5 miljoen euro weg bij RSC Anderlecht, waarmee hij zich aansloot bij een lichting Belgische talenten die destijds naar de Johan Cruijff ArenA kwamen. De verwachtingen rond zijn komst waren dan ook hooggespannen.
In totaal kwam Butera tot 28 optredens voor Jong Ajax, waarin hij één assist noteerde. Voor Ajax Onder 19 speelde hij zes wedstrijden, maar een officieel duel in het eerste elftal bleef uit. Toch kijkt de verdediger met trots terug op zijn periode in Amsterdam. “Maar elke keer dat ik viel, stond ik weer op. Dankzij God vond ik de kracht om door te gaan en nooit op te geven”, aldus Butera, die daarmee zijn persoonlijke strijd van de afgelopen jaren samenvat.
Driessen onthult nieuwe trainer van Ajax: "Dat weet geen hond"
Ajax-flop kondigt op Instagram vertrek aan: "Was nooit makkelijk"
Driessen haalt hard uit: "We leven echt in een bananenrepubliek"
"Ajax zal komende jaren erehagen moeten blijven vormen voor PSV"
Driessen: "PSV zou hem graag hebben, maar bij Ajax verpietert hij"
Perez richt pijlen op Ajacied: "Staat sowieso onder hoogspanning"
"Als je een compilatie van Gaaei opstuurt, zouden topclubs schrikken"
Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"
Van Polen voorspelt: "Kan je gewoon opschrijven voor de 3e plek"
'Cruijff doet poging en informeert bij Liverpool-coach Slot'
Mike Verweij onthult: "Hij is de beoogde opvolger van Óscar García"
Maduro wijst twee Ajax-spelers aan: "Dat zijn gewoon geen mannen"
Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"
Gordon reageert: "Jezus, had die man bij Ajax nooit weggedaan"
Bram van Polen wijst: "Daar kom je bij Ajax alleen niet mee weg"
Vier Ajacieden in Elftal van de Week: "Zorgt voor veel dreiging"
Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"
"García predikt het evangelie van Cruijff, maar is een bangerd"
"Mika Godts was iets te veel op zoek naar persoonlijk succes"
Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"
Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"
Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"
'KNVB vreest uitspraak in paspoortgate': "Ajax en PSV de CL in"
García ziet probleem bij Ajax: "Iets dat de club moet veranderen"
Ajax Vrouwen blijft in titelrace en laat Excelsior degraderen
Marciano Vink over Ajacied: "Je kan ook niet niet van hem houden"
Cruijff steekt ambitie niet onder stoelen of banken: "Anders gefaald"
Schreuder komt met nieuws over Ajax-huurling: "Ziet er niet goed uit"
Gaat Anton Gaaei vertrekken bij Ajax? "Dat maakt het interessant"
Peter Bosz is lovend over Ajax-aanvaller: "Ik schrok vandaag"