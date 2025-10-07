Ajax-flop leeft op: "Hij had pech dat het team zo slecht was"

Met drie doelpunten en drie assists in zijn eerste veertien wedstrijden voor Club Brugge nadert Carlos Forbs al bijna zijn prestaties bij Ajax. In België zijn ze dan ook laaiend enthousiast over de vleugelflitser.

Bij Ajax kon Forbs nauwelijks overtuigen: in totaal scoorde hij drie keer en gaf hij vijf assists voor de Amsterdammers. Bij Club Brugge daarentegen maakt hij een overtuigende start, ondanks dat hij van ver kwam. Dit wordt besproken in de podcast van Het Laatste Nieuws. "Hij moet nog veel stappen zetten, maar wat veel mensen niet weten is dat hij er ook al heel veel hééft gezet. Toen hij aankwam in Brugge, kon hij niet eens tien minuten spelen," zo zeggen de Belgen in de podcast.

Er wordt ook gesproken over het aspect dat pech heet. "Forbs is de personificatie van de malaise bij Ajax geworden. Hij had de pech dat hij bij één van de slechtste Ajax-elftallen van de laatste decennia speelde. Forbs heeft duidelijk warmte nodig en als Club hem die geeft, gaan ze er nog plezier aan beleven. Hij heeft kwaliteiten die uniek zijn."