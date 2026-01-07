HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Ajax-flop moet huidige team verlaten en wil terugkeren op oude nest'

Thomas
bron: Deense media
Mohamed Daramy bij Stade Reims
Mohamed Daramy bij Stade Reims Foto: © Pro Shots

Mohamed Daramy wil deze winter vertrekken bij Stade Reims en hoopt op een terugkeer naar vertrouwde grond. De 24-jarige aanvaller heeft zijn Franse werkgever laten weten dat hij openstaat voor een rentree bij FC Kopenhagen, waar hij in het verleden al twee keer succesvol speelde. Volgens het Deense medium Tipsbladet ziet Daramy de Deense topclub als zijn ideale bestemming.

In Kopenhagen werkte hij eerder samen met trainer Jacob Neestrup, die hem ooit bestempelde als 'de beste speler van de Deense competitie.' Tijdens zijn laatste verhuurperiode leidde Daramy de club naar de landstitel, maar sinds zijn definitieve overstap naar Stade Reims is zijn carrière in het slop geraakt. Blessures teisterden zijn jaar 2025 en dit seizoen kwam hij slechts 27 minuten in actie, waarin hij wel een doelpunt maakte. Daarna volgde opnieuw een blessure, ditmaal een spierkneuzing.

Degradatie naar de Ligue 2 en zijn hoge salaris naar verluidt boven de acht ton maken Daramy voor Reims een dure kracht. Ondanks een contract tot medio 2028 lijkt een wintertransfer dan ook voor alle partijen logisch. Ajax, dat hem in 2023 verkocht aan de Fransen zonder winst of verlies, betaalde in 2021 nog twaalf miljoen euro voor zijn diensten. Inmiddels ligt zijn marktwaarde op zo’n drie miljoen euro. Een terugkeer naar Denemarken lijkt de meest waarschijnlijke volgende stap.

