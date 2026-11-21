Carlos Forbs heeft zich in korte tijd in de kijker gespeeld bij het Portugese elftal. De aanvaller van Club Brugge, die eerder voor Ajax uitkwam, krijgt veel complimenten voor zijn optredens. In de buitenlandse media wordt zelfs een vergelijking gemaakt met Cristiano Ronaldo.

Vooral zijn invalbeurt tegen Wales is niet onopgemerkt gebleven. De Britse krant Daily Mail is onder de indruk van de 22-jarige aanvaller en ziet veel mogelijkheden voor zijn toekomst. "Het zou geen verrassing zijn als hij op een dag in de Premier League zou spelen. Het lijkt er al lang op dat Forbs voorbestemd is voor roem", schrijft het medium.

Ook de Portugese media besteden uitgebreid aandacht aan Forbs. Sinds het afscheid van Cristiano Ronaldo als international speelt de buitenspeler met rugnummer zeven. Dat is ook de Portugese sportkrant A Bola niet ontgaan. De krant kopt opvallend met 'O novo herói de Portugal!', wat vertaald kan worden als 'de nieuwe held van Portugal'.