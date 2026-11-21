Ajax-flop vergeleken met Ronaldo: "De nieuwe held van Portugal"
Carlos Forbs heeft zich in korte tijd in de kijker gespeeld bij het Portugese elftal. De aanvaller van Club Brugge, die eerder voor Ajax uitkwam, krijgt veel complimenten voor zijn optredens. In de buitenlandse media wordt zelfs een vergelijking gemaakt met Cristiano Ronaldo.
Vooral zijn invalbeurt tegen Wales is niet onopgemerkt gebleven. De Britse krant Daily Mail is onder de indruk van de 22-jarige aanvaller en ziet veel mogelijkheden voor zijn toekomst. "Het zou geen verrassing zijn als hij op een dag in de Premier League zou spelen. Het lijkt er al lang op dat Forbs voorbestemd is voor roem", schrijft het medium.
Ook de Portugese media besteden uitgebreid aandacht aan Forbs. Sinds het afscheid van Cristiano Ronaldo als international speelt de buitenspeler met rugnummer zeven. Dat is ook de Portugese sportkrant A Bola niet ontgaan. De krant kopt opvallend met 'O novo herói de Portugal!', wat vertaald kan worden als 'de nieuwe held van Portugal'.
De vergelijking met Ronaldo komt eveneens terug in de Engelse berichtgeving. Forbs viel tegen Wales in en had volgens Daily Mail maar elf minuten nodig om het verschil te maken. "Zijn doelpunt voelde alleszins als een Ronaldo-goal aan", schrijft de krant. "Forbs had amper 11 minuten nodig om de match om te gooien, en misschien wel zijn hele carrièrepad…”
Míchel Sánchez ietwat ontwijkend: "Als hij hier zou spelen..."
Tolu botste geregeld met trainer: "Heel veel discussies gehad"
Henk Spaan duidelijk na Ajax-duel: "Ik zeg: schorsen die gast"
Gary Neville fileert oud-Ajacied: "Alsof je met zes bier op voetbalt"
Míchel Sánchez looft Ajax-parel: "Dat ik zo'n talent mag trainen..."
Ontsnapte ADO Den Haag-speler aan rood? "Dit is écht heel lelijk"
Davy Klaassen onder de indruk van Ajacied: "Want hoe oud is hij?"
John van Loen prijst Ajacied: "In zijn rol is er geen betere"
Perez ziet Ajacied goede stappen zetten: "Hij is echt belangrijk"
Klaassen verbaast zich over Ajax-supporters: "Een beetje stil"
De Lange over de enorme voetbalgekte bij Marseille: "Overal"
Krijgt Oscar Gloukh te veel kritiek? "Een stuk minder erkenning"
Wim Kieft is lyrisch over Ajax-speler na zege: "Een openbaring"
Klaassen ziet verbeterpunt bij Ajax: "Dat deden we te weinig"
Bissouma lovend over Ajax en medespeler: "Had deze liefde nodig"
Michel geeft duidelijkheid over blessure: "Het lijkt ernstig"
Tadic lacht om PSV-fans: "Toen ik bij Ajax zat, won PSV niet veel"
Ajax gemakkelijk langs ADO Den Haag, zorgen om Jorthy Mokio
Míchel verklaart reserverol Ter Stegen: "Heeft wat problemen gehad"
Driessen kritisch op oud-Ajacied: "Hij had langer kunnen blijven"
Bissouma lyrisch over trainer: "Dat was een geweldige periode"
Opstelling Ajax bekend: Paes onder de lat tegen ADO Den Haag
Pascal Jansen reageert op Ajax-link: "Ik sluit helemaal niks uit"
Steijn blikt terug: "Bij Ajax heb ik die steun helaas niet gehad"
'Spaanse krant verklaart FC Barcelona-bezoek Marc ter Stegen'
De Mos kritisch: "Iedereen zou van Ajax kunnen winnen dit seizoen"
Voormalig Ajax-talent maakt furore met muziek: "Ook een droom"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel wijzigt flink na interlandweek
Forbs werd hard aangepakt bij Ajax: "Parkeerplaats geschrapt"
Ex van Van der Vaart openhartig: "Zo'n ervaring vergeet je nooit"