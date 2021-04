Geschreven door Sil Vellenga 11 apr 2021 om 18:04

In het uitduel met RKC, een wedstrijd grotendeels overschaduwd door het beslissende midweekse duel met AS Roma, weet Ajax relatief moeizaam af te rekenen met het team uit Waalwijk. De Amsterdammers zijn uiteindelijk met 0-1 te sterk voor het team van trainer Fred Grim.

Evenals in het Europese duel in Amsterdam op donderdagavond begint Ajax met de 21-jarige doelman Kjell Scherpen onder de lat. Maarten Stekelenburg kampt nog steeds met een knieblessure. Daarnaast voert Ten Hag geen grote wisselingen in zijn elftal ten opzichte van de wedstrijd tegen AS Roma. Sébastien Haller, die voor Europese duels niet speelgerechtigd is, vervangt David Neres in de basisopstelling. Ajax moet het in Waalwijk doen zonder Brian Brobbey en Zakaria Labyad, ook Noussair Mazraoui en Daley Blind zitten wegens blessures niet bij de selectie.

De openingsfase van deze editie van RKC – Ajax is een rommelige, waarin de intenties van beide teams duidelijk worden; Ajax maakt zoals verwacht het spel en RKC tracht de opbouw van Ajax vroeg te onderbreken om in de counter zo snel mogelijk de diepgang te zoeken richting de goal van Scherpen. Na een enkele mislukte counterpoging van RKC is het Tadic die middels een stiftje voor het eerste grote gevaar van de wedstrijd zorgt, hij vindt oud Ajax-doelman Kostas Lamprou op zijn weg. In de 15e minuut van de wedstrijd is het Haller die op een schitterende manier de openingstreffer maakt voor de Amsterdammers; op aangeven van Tadic schiet de spits de hoge voorzet op uiterst acrobatische wijze binnen. Na de 1-0 is Ajax vrijwel continue in balbezit, na ongeveer een kwart wedstrijd levert dit een doelpunt op voor Ajax namens Klaassen. De middenvelder staat echter flink buitenspel op het moment van aangeven. Hierna voltrekt de eerste helft zich in een laag tempo, zowel Ajax als RKC komen niet meer tot echt grote kansen. In de laatste vijf minuten is het Edson Álvarez die de eerste gele kaart van de wedstrijd krijt. In het voorbijgaan deelt hij een vreemde tik uit aan zijn tegenstander.

De formaties van Ajax en RKC beginnen ongewijzigd aan het tweede deel van de wedstrijd. Ook in het spelbeeld verandert er weinig; de eerste vijf minuten na de rust verlopen in een vergelijkbaar laag tempo als een groot deel van de eerste helft. Mohammed Kudus is de eerste wissel aan de kant van Ajax, hij komt ten koste van Klaassen het veld in. Klaassen lijkt te worden gespaard in verband met het Europa League-duel met AS Roma op donderdag. Na een uur te hebben gespeelt krijgt RKC een spaarzame kans in de omschakeling, tot een echte kans komt dit niet. Toch heeft de actie vervelende gevolgen voor Ajax; Rensch blijft geblesseerd achter na de counter en moet worden vervangen door Sean Klaiber. Ook Neres komt binnen de lijnen, hij vervangt Antony. Voor Neres is het een jubileumwedstrijd; hij speelt zijn 100ste duel in de Eredivisie.

Het tot dan toe grootste gevaar namens Ajax in de tweede helft komt via een RKC-speler; na een voorzet van Tagliafico werkt Meulensteen de bal bijna langs zijn eigen keeper. Op dit kleine kansje na is het vooral RKC dat aandringt. Het gevaarlijkste moment van de Waalwijkers komt via een vrije trap van Ngonge. De invaller schiet de bal hard op de lat. Kudus, met zijn aardige invalbeurt een van de weinige lichtpuntjes van het tweede bedrijf, krijgt twee kleine mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen. Zijn schoten worden tot twee keer toe geblokkeerd. Hoewel Grim door middel van het inbrengen van twee spitsen nog een slotoffensief probeert te forceren, lukt het RKC Waalwijk niet om te stunten met een gelijkspel tegen de gedoodverfde kampioen. Zodoende neemt een matig Ajax na een stroeve wedstrijd de drie punten mee naar Amsterdam.

Opstelling RKC: Lamprou; Bakari, Meulensteen, Touba, Quasten; Van der Venne, Azhil, Tahiri; John, Oosting, Daneels.

Wissels: Vaessen, Grim, Gaarl, Ngonge, Stokkers, Mulder, Nieuwpoort, Sow, Lutonda, Augustijns, Adewoye, Damascan

Opstelling Ajax: Scherpen; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic

Wissels: Kotarski, Reiziger, Klaiber, Neres, Idrissi, Ekkelenkamp, Kudus, Traoré, Taylor, Kasanwirjo, Q. Timber