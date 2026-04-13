Ajax gaat akkoord met schikkingsvoorstel van KNVB voor Tomiyasu

Ajax heeft het schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd voor Takehiro Tomiyasu. De verdediger is daardoor één wedstrijd geschorst na zijn rode kaart tegen Heracles Almelo.

Tomiyasu kreeg de directe rode kaart na een overtreding op Lequincio Zeefuik. Door de schorsing mist hij in ieder geval de uitwedstrijd tegen NAC Breda op 25 april.

Ondanks de rode kaart wist Ajax het duel in Almelo wel overtuigend met 0-3 te winnen.