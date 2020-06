Geschreven door Jordi Smit 24 jun 2020 om 10:06

© Proshots

André Onana heeft nog altijd de wens om Amsterdam na vier seizoenen in het eerste elftal te verlaten. Dat schrijft Voetbal International na een telefoontje met de zaakwaarnemer van de Kameroener.

De topkeeper gaf alle Ajacieden deze week nog wat hoop door met een levensgroot spandoek op de foto te gaan, waarop de tekst stond gedrukt: ‘Onana, please one more year’. Het betekent echter allerminst dat Onana niet meer met zijn hoofd in het buitenland zit. “Hoewel de doelman uit Kameroen met zijn eigen beeltenis en die tekst op de foto ging, wil hij deze zomer nog altijd de stap naar de Europese top zetten”, schrijft het weekblad.

“Navraag bij zijn zaakwaarnemer Albert Botines leert echter dat het op dit moment nog rustig is op de markt. Eerder meldde de agent van Onana dat Barcelona zich bij hem had gemeld, terwijl ook Chelsea, Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur interesse toonden. Volgens Botines is het stilte voor de storm waarvan Onana vurig hoopt dat die snel losbarst. Ajax wil tussen 30 en 40 miljoen euro voor de 24-jarige Kameroener. Geld dat dan (deels) zal worden besteed aan de komst van een topkeeper. Technisch directeur Marc Overmars heeft inmiddels ingespeeld op het scenario als het niet meteen lukt die topdoelman binnen te halen”, doelt het op de komst van Maarten Stekelenburg.