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Ajax bestuur & beleid

Ajax gaat bijzondere samenwerking aan: "Baanbrekend partnership"

Stefan
Marijn Beuker en Jordi Cruijff
Marijn Beuker en Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax is een opmerkelijk samenwerkingsverband aangegaan. De Amsterdammers hebben een partnership aangekondigd met Navbahor Namangan uit Oezbekistan en binnen deze samenwerking zal Ajax de ontwikkeling en coördinatie van de jeugdopleiding van Navbahor ondersteunen, gebaseerd op Ajax’ voetbalfilosofie en -methodologie.

"Met trots ondertekenen wij deze overeenkomst met Ajax, een baanbrekend partnership voor een club uit Centraal‑Azië", vertelt Akram Dedabaev, vicepresident van Navbahor, op de clubsite van Ajax. "Dankzij de bewezen voetbalfilosofie en -methodologie van Ajax, en de sterke focus op sport van de president van Oezbekistan en de gouverneur van Namangan, zijn wij ervan overtuigd een grote stap te zetten in de ontwikkeling van voetbaltalent in onze regio."

"Deze samenwerking markeert een belangrijke stap in de verdere uitbreiding van Ajax' internationale aanwezigheid", reageert ook Directeur Voetbal Marijn Beuker van Ajax. "In Navbahor zien wij een club die nauw aansluit bij onze visie en methodologie, vooral in hun benadering van voetbalontwikkeling."

"Het overbrengen van onze filosofie naar Namangan in Oezbekistan, een land met duidelijke ambitie en aanzienlijk potentieel, is iets waar wij naar uitkijken. In de komende jaren zullen wij helpen een opleidingsstructuur op te zetten die constant spelers ontwikkelt voor het eerste elftal van Navbahor", aldus Beuker.

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