Geschreven door Jessica Westdijk 19 mrt 2020 om 13:03

Brazilië lijkt de nieuwe vijver te zijn waar Ajax de laatste tijd in vist. Eerder werden Antony en Giovanni al gepresenteerd, maar Ajacied lijkt nog een Braziliaan op het oog te hebben. De club zou interesse hebben in Eduardo Gabriel Aquino Cossa, wiens voetbalnaam Pepê is. Dat meldt Globoesporte.

De 23-jarige aanvaller speelt op dit moment bij Gremio en ook Bayern München zou interesse hebben in zijn diensten. Pepê zou mogelijk de opvolger zijn van David Neres. Al is het nog maar de vraag of Neres komende zomer wel vertrekt. Lange tijd leek dat logisch, totdat hij geblesseerd raakte. Inmiddels is hij al 5 maanden uit de running.

Maar Ajax zou Pepê al langere tijd volgen. André Hernan, journalist van Globo Esporte, is er dan ook van overtuigd dat Ajax en Bayern een bod gaan doen als de transfermarkt deze zomer weer open gaat. Pepê heeft in Brazilië nog een contract tot medio 2022.