'Ajax gaat cashen voor Hato': "Ook Arsenal nog op het vinkentouw"

"Voor de spits komt de interesse langzaamaan op gang, maar voor de linkspoten die met Jong Oranje deelnamen aan het EK, zijn clubs al concreet", schrijft hij in zijn analyse. "Zo bood FC Porto op Taylor en betwijfelen de partijen of de club van oud-trainer Francesco Farioli nog terugkomt voor de middenvelder."

"En ironisch genoeg rolt juist op het moment dat spelers binnendruppelen voor interviews over niet-transfergerelateerde zaken, bij Kroes in de mailbox een eerste bod van Chelsea op Hato binnen. De hoogte is niet bekend", vervolgt de verslaggever. "Maar vanuit Ajax klinkt dat de geboden transfersom ‘serieus’ is, maar niet hoog genoeg. Duidelijk is wel dat Hato een transfer naar Chelsea ziet zitten", aldus Inan.

"Hij liet afgelopen seizoen al doorschemeren zich klaar te voelen voor de stap naar de Engelse top, maar sloot een langer verblijf bij Ajax ook niet uit", blikt hij terug. "Kroes en Heitinga lieten hem weten dolgraag samen de Champions League in te gaan. Die kans wordt kleiner met een ‘serieus’ openingsbod en ook Arsenal nog op het vinkentouw. Ajax mikt dan ook op de hoogste transfersom sinds 2022, toen Antony en Lisandro Martinez aan Manchester United werden verkocht", besluit Inan.