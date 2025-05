'Ajax gaat contract talent verlengen en hem gelijk verhuren'

Ajax is in onderhandeling met de entourage van Nick Verschuren over een mogelijke contractverlenging. Volgens Voetbal International wordt daarbij ook gekeken naar een tijdelijke verhuur volgend seizoen, om de jongeling elders ervaring op te laten doen.

Nick Verschuren, twintig jaar oud, is dit seizoen een vaste kracht bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en kwam al 32 keer in actie. De centrumverdediger speelt sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax en heeft nog een contract tot de zomer van 2026. De club wil zijn verbintenis nu al verlengen, mede gezien zijn ontwikkeling.

Toch lijkt een doorbraak in het eerste elftal voorlopig niet aan de orde. Verschuren moet momenteel meerdere verdedigers zoals Sutalo, Baas, Kaplan, Rugani en Janse voor zich dulden. Daarom overweegt Ajax om hem volgend seizoen te verhuren, zodat hij elders op hoog niveau ervaring kan opdoen. Een eventuele bestemming is nog niet bekend.