'Ajax gaat door de mangel': "Ooit was Ajax team van het moment"

De naam Ajax heeft opnieuw een flinke deuk opgelopen in het Verenigd Koninkrijk. Na de 5-1 nederlaag tegen Chelsea laten de Britse media geen spaan heel van het huidige elftal, dat volgens hen 'geen schim' meer is van de grootmacht uit het verleden.

De Britse pers richtte zich vooral op het contrast tussen Remko Pasveer en de jonge Chelsea-spelers. "We kunnen ons alleen maar afvragen hoe Ajax’ grijzende doelman Pasveer zich vooraf voelde in de tunnel van Stamford Bridge, twee weken voor zijn 42e verjaardag. Als hij zich voelde als een leraar die zijn leerlingen naar buiten leidt voor de pauze, zou je hem dat niet kwalijk hebben genomen."

The Guardian schrijft scherp: "Tiental Ajax brengt zichzelf ten val. Het is een triest feit voor Ajax dat de naam tegenwoordig meer respect afdwingt dan het voetbal. Ooit was Ajax het team van het moment, verlegde het tactische grenzen en de club heerste in de jaren zeventig over het continent. Ze stelden zelfs de jongste basisopstelling in de geschiedenis van de Champions League op toen ze die in 1995 voor de vierde keer wonnen. Maar die dagen zijn allang voorbij. Ajax is een schim van wat het ooit was, een bleke imitatie onder John Heitinga, en heeft niet de middelen om bij te blijven wanneer rijkere clubs hun enorme bedragen investeren in hun eigen jeugdprojecten."

Ook de BBC filereert Ajax en benadrukt het leeftijdsverschil. "Tieners Chelsea vernederen tiental Ajax", aldus de omroep, verwijzend naar het feit dat Ajax als eerste club ooit in de Champions League drie verschillende tieners in één wedstrijd tegen zich zag scoren: Marc Guiu, Estevão en Tyrique George. "Kenneth Taylor zette met zijn hoge en late tackle de toon voor de zwakke prestatie."