2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Ajax gaat erehaag vormen voor PSV: "Dat heeft de club besloten"

Stefan
Óscar García
Óscar García

Zaterdagavond staat de wedstrijd tussen Ajax en PSV op het programma. De Amsterdammers hebben nog genoeg om voor te spelen, maar de druk is al enkele weken van de ketel bij de Eindhovense gasten. PSV is namelijk al lang en breed landskampioen en zal in de Johan Cruijff Arena door een erehaag van Ajacieden het veld op komen.

"De club heeft besloten dat er een erehaag komt, dus dat lijkt me prima", vertelt García op het persmoment van vrijdag, geciteerd door Sportnieuws.nl. "Het is voor mij ook altijd belangrijk respect te tonen, ze zijn namelijk terecht kampioen geworden. Dat is dus ook geen probleem voor mij."

"We hebben een drukke week voor de boeg waarin we PSV goed hebben voorbereid. Ik heb ook vaker titels gewonnen voor het einde van het seizoen en ik wilde altijd doorgaan, dat zullen zij ook willen. Je wil ook respect tonen naar andere clubs. Voor mij is het net als alle andere wedstrijden, want we moeten gewoon winnen. Zo simpel is het", aldus de hoofdtrainer van de Amsterdammers.

