Ajax gaat erehaag vormen voor PSV: "Dat heeft de club besloten"
Zaterdagavond staat de wedstrijd tussen Ajax en PSV op het programma. De Amsterdammers hebben nog genoeg om voor te spelen, maar de druk is al enkele weken van de ketel bij de Eindhovense gasten. PSV is namelijk al lang en breed landskampioen en zal in de Johan Cruijff Arena door een erehaag van Ajacieden het veld op komen.
"De club heeft besloten dat er een erehaag komt, dus dat lijkt me prima", vertelt García op het persmoment van vrijdag, geciteerd door Sportnieuws.nl. "Het is voor mij ook altijd belangrijk respect te tonen, ze zijn namelijk terecht kampioen geworden. Dat is dus ook geen probleem voor mij."
"We hebben een drukke week voor de boeg waarin we PSV goed hebben voorbereid. Ik heb ook vaker titels gewonnen voor het einde van het seizoen en ik wilde altijd doorgaan, dat zullen zij ook willen. Je wil ook respect tonen naar andere clubs. Voor mij is het net als alle andere wedstrijden, want we moeten gewoon winnen. Zo simpel is het", aldus de hoofdtrainer van de Amsterdammers.
Óscar García verklapt: "Hij is er normaliter niet bij tegen PSV"
Jorthy Mokio twijfelt: "Heb nog geen definitieve keuze gemaakt"
Johan Inan onthult: "Jordi Cruijff wil hem het liefst behouden"
Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"
'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"
Van Oevelen wees Ajax af: "Niet het verhaal waar ik op hoopte"
PSV week voor Ajax-uit op Ibiza: "Biertje aan de lippen zetten"
Steur noemt drie voorbeelden: "Daar kijk ik echt héél graag naar"
Jordi Cruijff volgt PSV'er op de voet: "Op het hoogste niveau"
'FC Barcelona-speler wil weer vertrekken; Ajax toont interesse'
"Als dat was gelukt, dan zat Farioli nu zeker niet bij Porto"
Ajax legt PSV-supporters verbod op: kampioensschalen niet toegestaan
Janse werkt hard aan zwakke punt: "Dat gaat nu alweer veel beter"
Sutalo geeft nog niet op: "Er is zeker nog een heel grote kans"
'Garcia kan vertrekken bij Ajax; interesse van meerdere clubs'
Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"
Van der Gijp begrijpt Jordi Cruijff: "Dat vind ik niet gek hoor"
Ajax-talent ambitieus: "Hoor vaak dat ik al in het eerste hoor"
Dijkshoorn kritisch: "Hij is kapot gemaakt door Johan Cruijff"
Parrott in beeld bij Ajax? "Dat is niet het allerbeste medium"
Sportmarketeer geniet van Ajax-talent: "Een toekomstige ster"
Van Gaal voorkwam Ajax-transfer: "Het was wel echt heel dichtbij"
Sylvie Meis geeft compliment aan Van der Vaart: "Geen spijt van"
Directeur Heracles steunt Ajax: "Ze voldoen aan de reglementen"
'Italiaanse media: nieuwe kans lonkt voor oud-Ajacied Noa Lang'
Kritiek op KNVB over speelronde 33: "Voetballerij is bekrompen"
'Hans Kraay tipt Ajax spits in KKD': "Die moet je halen!"
'AD: zeven Europese topclubs hebben interesse in Mika Godts'
Eijkelkamp over Ajax: "Dan wordt je afgerekend, zeker in de top"