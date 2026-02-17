Meldingen
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
'Ajax gaat extra oefenwedstrijden spelen om Tomiyasu te helpen'

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Takehiro Tomiyasu en Oleksandr Zinchenko
Takehiro Tomiyasu en Oleksandr Zinchenko

Fred Grim wil meerdere oefenwedstrijden gaan spelen. Dat meldt Voetbal International. De trainer wil Takehiro Tomiyasu de kans geven om wedstrijdritme en fitheid op te bouwen. Dankzij de zware knieblessure van Oleksandr Zinchenko, heeft Ajax een behoefte aan extra opties op de backpositie. 

"Grim is van plan om de komende weken wat oefenduels in te plannen, zodat spelers als Tomiyasu en Steven Berghuis stappen kunnen blijven zetten", schrijft Voetbal International maandag. Afgelopen week werd er ook al geoefend, toen werd het 2-0 tegen Telstar.

Volgens het blad is men in Amsterdam onder de indruk van voormalig speler van Arsenal. "Tomiyasu steekt er op de trainingen duidelijk bovenuit", zegt het blad, dat weet dat Ajax voorzichtig is met de speler. "Tegelijkertijd zijn er ook nog maar elf speelronden te gaan en is nu toch wel de tijd gekomen dat Ajax Tomiyasu echt nodig heeft: komend weekeinde staat de kraker tegen NEC op het programma", besluit VI.

