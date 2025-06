'Ajax gaat het contract van eigen doorgebroken talent verlengen'

Dat nieuws meldt De Telegraaf. De Zeeuw lag tot medio 2028 vast in Amsterdam, maar Ajax is tevreden met diens ontwikkeling en beloont hem met een extra jaar. Van Janse wordt verwacht dat hij volgend seizoen zijn kans gaat proberen te pakken in de defensie.

Janse kwam tijdens het afgelopen seizoen tot vijf competitiewedstrijden in de hoofdmacht. In de Europa League kwam hij, uit bij Eintracht Frankfurt, 78 minuten in actie. De meeste wedstrijden speelde Janse echter in Jong Ajax: 20.