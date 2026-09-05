Ajax gaat in eigen stadion onderuit tegen PSV in een verhit potje
Ajax heeft de eerste topper van het Eredivisieseizoen niet kunnen winnen. PSV was zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA met 1-3 te sterk voor de Amsterdammers en sloeg in de slotfase definitief toe.
PSV kende een droomstart en kwam al na vijf minuten op voorsprong via Ricardo Pepi, die een fraaie aanval afrondde. Ajax herstelde zich vervolgens en kreeg via Steven Berghuis een grote kans op de gelijkmaker. Die kwam er in de 23ste minuut alsnog: Tolu Arokodare hield de bal knap bij zich en schoot de 1-1 binnen. Daarna kreeg Ajax mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar Julian Brandt, Berghuis en Davy Klaassen profiteerden niet. Vlak voor rust sloeg PSV juist toe. Lutsharel Geertruida volleerde na een hoekschop schitterend de 1-2 binnen.
Na rust bracht Ajax onder anderen Sofyan Amrabat, Marcos Leonardo, Kasper Dolberg en Viktor Tsyhankov, maar PSV kreeg steeds meer controle over de wedstrijd. In de slotfase liep het duel uit de hand na een harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Youri Baas greep Van Bommel vervolgens bij de keel, waarna beide spelers geel kregen. Bouwman moest geblesseerd naar de kant en Thilo Kehrer maakte zijn Ajax-debuut. Ajax zette daarna aan voor een slotoffensief, maar gaf daardoor veel ruimte weg. Esmir Bajraktarevic profiteerde en schoot in blessuretijd via de binnenkant van de paal de beslissende 1-3 binnen.
Ajax gaat in eigen stadion onderuit tegen PSV in een verhit potje
'Koeman was niet blij tijdens WK': "Werd er een beetje moe van"
Cruijff verdedigt 'controversieel' beleid: "Mensen snappen het niet"
Opstelling Ajax bekend: Michel grijpt in en wijzigt achterhoede
Berghuis kraakt Ajax van vorig seizoen: "Het leek wel kop of munt"
Míchel hoopte nog op één aankoop: "Dat zou fijn zijn geweest"
Ajax-PSV roept verbazing op: "Ga voor de beste, dat is hij niet"
Julian Brandt lyrisch over PSV'er: "Ik houd van deze kerel"
Kraay twijfelt over Ajax-aankoop: "Moet ergens mee te maken hebben"
'Ajax kan nog toeslaan bij deze ervaren transfervrije spelers'
Vink ziet favoriet in topper Ajax-PSV: "Denk dat zij verder zijn"
Míchel ziet sleutel in PSV-duel: "Wat we nodig hebben zijn de fans"
Geelen ziet gelijkenissen Cruijff en Overmars: "Dat sowieso"
'Ajax afgezet? NEC betaalt veel minder voor Kaplan dan Ajax eiste'
Dest met PSV op bezoek bij Ajax: "Dat geldt zeker ook voor Ajax"
Kieft en Jansen schrikken van Ajax-salaris: "Ongelooflijk bedrag"
Verweij onthult afwezige bij Ajax - PSV: "Hij is er denk ik niet"
"We kunnen stellen dat ik door Rijkswaterstaat vertrok bij Ajax"
Cziommer verwacht meer van Ajax-ster: "Daar wacht ik nog op"
Cruijff wordt emotioneel: "Ik moet naar huis om bij haar te zijn"
Kieft legt druk voor Topper bij Ajax: "Ajax moet kampioen worden"
Peter Bosz bewierookt Ajacied: "Die twee kwaliteiten heeft hij"
Vermoedelijke Ajax-opstelling: Míchel moet nieuwe aanwinsten overwegen
Wint Ajax in eigen huis van PSV? BetMGM pakt uit met fraaie odds
Van Gelder vreest voor Ajax zaterdag: "Denk dat PSV verder is"
Ajax-aanwinst eerlijk over eigen spel: "Maak zelf ook veel fouten"
Jordi Cruijff over gat met PSV: "Denk dat dat redelijk gedicht is"
Regeer opgelucht na Ajax-exit: "Ik was totaal niet gelukkig"
Míchel Sánchez verklapt basisplaats voor nieuweling: "Klaar voor"
Marco van Basten: "Toen ik trainer werd, kreeg ik bonje met hem"