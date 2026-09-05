Ajax gaat in eigen stadion onderuit tegen PSV in een verhit potje

Ajax heeft de eerste topper van het Eredivisieseizoen niet kunnen winnen. PSV was zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA met 1-3 te sterk voor de Amsterdammers en sloeg in de slotfase definitief toe.

PSV kende een droomstart en kwam al na vijf minuten op voorsprong via Ricardo Pepi, die een fraaie aanval afrondde. Ajax herstelde zich vervolgens en kreeg via Steven Berghuis een grote kans op de gelijkmaker. Die kwam er in de 23ste minuut alsnog: Tolu Arokodare hield de bal knap bij zich en schoot de 1-1 binnen. Daarna kreeg Ajax mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar Julian Brandt, Berghuis en Davy Klaassen profiteerden niet. Vlak voor rust sloeg PSV juist toe. Lutsharel Geertruida volleerde na een hoekschop schitterend de 1-2 binnen.

Na rust bracht Ajax onder anderen Sofyan Amrabat, Marcos Leonardo, Kasper Dolberg en Viktor Tsyhankov, maar PSV kreeg steeds meer controle over de wedstrijd. In de slotfase liep het duel uit de hand na een harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Youri Baas greep Van Bommel vervolgens bij de keel, waarna beide spelers geel kregen. Bouwman moest geblesseerd naar de kant en Thilo Kehrer maakte zijn Ajax-debuut. Ajax zette daarna aan voor een slotoffensief, maar gaf daardoor veel ruimte weg. Esmir Bajraktarevic profiteerde en schoot in blessuretijd via de binnenkant van de paal de beslissende 1-3 binnen.