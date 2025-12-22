Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax gaat in gesprek met Bundesliga-club over verkoop van Steur'

Amber
bron: Sky Sport
Sean Steur
Sean Steur Foto: © BSR Agency

Eintracht Frankfurt blijft zeer geïnteresseerd in Sean Steur en heeft inmiddels concrete stappen gezet richting Ajax om een transfer te bespreken. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Sport. De club uit de Bundesliga richt zich daarbij op een overstap in de zomer.

De belangstelling van Eintracht voor de pas 17-jarige middenvelder was al langer bekend, maar volgens Plettenberg zijn de Duitsers nu daadwerkelijk in gesprek geraakt over zijn toekomst. Over de financiële details is vooralsnog niets naar buiten gekomen: het is onduidelijk welke vraagprijs Ajax hanteert en welk bedrag Frankfurt bereid is te betalen.

Steur is bezig aan zijn doorbraak in het eerste elftal van Ajax. De rechtspoot stond recent in de basis tegen Qarabag, Feyenoord en NEC en maakte in die duels een sterke indruk. De middenvelder speelt al sinds 2016 voor de Amsterdamse club en ligt nog vast tot de zomer van 2028. Daardoor verkeert Ajax in een comfortabele onderhandelingspositie en kan het stevig inzetten bij eventuele gesprekken.

De jongeling speelde tot dusver vijf wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax.

Sean Steur
