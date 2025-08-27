'Ajax gaat James McConnell huren': "Het is wel een type-Schouten"

“We hebben net nog wat beelden bekeken en het is wel een type Schouten”, sprak El Ahmadi bij VoetbalPraat. “Het is niet echt een balafpakker. Hij is rustig aan de bal, speelt altijd wel naar de goede kleur. Maar ik heb niet echt veel beelden gezien van harde tackles of waar hij echt ballen afpakt.”

Koevermans snapt wel dat trainer John Heitinga weer gaat samenwerken met een oude bekende. “Hij kent hem al, net als de keeper (Vitezslav Jaros, red.). Je hoopt dat het een schot in de roos is voor Ajax. Maar ik denk dat ze in Amsterdam hadden gehoopt op een veel grotere naam”, constateert de voormalig PSV'er.