Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'Ajax gaat James McConnell huren': "Het is wel een type-Schouten"

Niek
James McConnell
James McConnell Foto: © Pro Shots

Ajax gaat zich waarschijnlijk op huurbasis versterken met James McConnell, zo bevestigen bronnen aan ESPN. Karim El Ahmadi, Kees Kwakman en Danny Koevermans zijn benieuwd naar de kwaliteiten van de talentvolle middenvelder. 

“We hebben net nog wat beelden bekeken en het is wel een type Schouten”, sprak El Ahmadi bij VoetbalPraat. “Het is niet echt een balafpakker. Hij is rustig aan de bal, speelt altijd wel naar de goede kleur. Maar ik heb niet echt veel beelden gezien van harde tackles of waar hij echt ballen afpakt.”

Koevermans snapt wel dat trainer John Heitinga weer gaat samenwerken met een oude bekende. “Hij kent hem al, net als de keeper (Vitezslav Jaros, red.). Je hoopt dat het een schot in de roos is voor Ajax. Maar ik denk dat ze in Amsterdam hadden gehoopt op een veel grotere naam”, constateert de voormalig PSV'er.

Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
