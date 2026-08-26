'Ajax gaat komt van 28-jarige aanvaller deze week afronden'
Ajax verwacht de transfer van Viktor Tsygankov deze week definitief af te ronden. De Amsterdammers naderen volgens De Telegraaf een persoonlijk akkoord met de 28-jarige aanvaller, nadat eerder al overeenstemming op hoofdlijnen werd bereikt met Girona.
In Amsterdam ligt voor Tsygankov momenteel een contract tot medio 2029 klaar. Ook een vierjarige verbintenis behoort nog tot de mogelijkheden, maar volgens de krant gaat de voorkeur van zowel Ajax als de Oekraïner op dit moment uit naar een contract voor drie seizoenen.
Met Girona heeft Ajax de belangrijkste afspraken al gemaakt. De Spaanse club ontvangt iets minder dan vijf miljoen euro voor de buitenspeler en behoudt daarnaast een deel van de transferrechten. Tsygankov kent Ajax-trainer Míchel Sánchez nog goed uit hun gezamenlijke periode bij Girona.
De komst van de 67-voudig international moet één van de twee opengevallen plekken op de flanken invullen. Na het vertrek van Mika Godts naar Paris Saint-Germain wilde Ajax twee nieuwe buitenspelers aantrekken. Tsygankov kan zowel vanaf rechts als vanaf links spelen.
Daarmee is het werk op de transfermarkt echter nog niet klaar. Zodra de deal met Tsygankov rond is, hoopt Ajax volgens De Telegraaf nog een buitenspeler, een nummer zes en een rechter centrale verdediger aan de selectie toe te voegen. Of Tsygankov zondag tegen Telstar al inzetbaar is, is zeer de vraag. Ajax hoopt in ieder geval dat Míchel een week later tegen PSV over zijn nieuwe aanvaller kan beschikken.
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