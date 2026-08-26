'Ajax gaat komt van 28-jarige aanvaller deze week afronden'

Ajax verwacht de transfer van Viktor Tsygankov deze week definitief af te ronden. De Amsterdammers naderen volgens De Telegraaf een persoonlijk akkoord met de 28-jarige aanvaller, nadat eerder al overeenstemming op hoofdlijnen werd bereikt met Girona.

In Amsterdam ligt voor Tsygankov momenteel een contract tot medio 2029 klaar. Ook een vierjarige verbintenis behoort nog tot de mogelijkheden, maar volgens de krant gaat de voorkeur van zowel Ajax als de Oekraïner op dit moment uit naar een contract voor drie seizoenen.

Met Girona heeft Ajax de belangrijkste afspraken al gemaakt. De Spaanse club ontvangt iets minder dan vijf miljoen euro voor de buitenspeler en behoudt daarnaast een deel van de transferrechten. Tsygankov kent Ajax-trainer Míchel Sánchez nog goed uit hun gezamenlijke periode bij Girona.