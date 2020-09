Geschreven door Jessica Westdijk 03 sep 2020 om 10:09

Ook Ajax heeft inmiddels bekend gemaakt hoe het de beschikbare kaarten de komende wedstrijden wil gaan verdelen. Vanwege het coronavirus kunnen er maximaal 15.000 supporters terecht in de Johan Cruijff Arena, terwijl er ongeveer 40.000 seizoenkaarthouders zijn.

Ajax geeft seizoenkaarthouders de mogelijkheid om aan te geven of ze wel of niet mee willen loten voor de eerste vier thuiswedstrijden in de Eredivisie. Je loot of voor alle duels wel, of voor alle duels niet mee. Het is niet mogelijk om een voorkeur door te geven. Wel kun je aangeven aan welke andere seizoenkaarthouders je gekoppeld wilt worden bij de loting. Zo kun je wel gewoon samen met bijvoorbeeld je vader of een vriend de wedstrijd bezoeken. Bij het meeloten wordt daarnaast gevraagd naar je postcode, huisnummer, leeftijdscategorie en vervoermiddel. Op die manier wil Ajax waarschijnlijk vervoermiddelen zo goed mogelijk spreiden en mensen uit hetzelfde huishouden of kinderen juist bij elkaar zetten, om de capaciteit optimaal te benutten.

Het is tot 7 september mogelijk om aan te geven of je mee wilt loten. Vervolgens komt uiterlijk op 15 september de uitslag van de loting. De eerste thuiswedstrijd staat op 20 september op het programma, dan komt RKC Waalwijk op bezoek in Amsterdam.