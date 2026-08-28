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Ajax gaat loten voor de Conference League: dit is de potindeling

Gijs Kila
Ajax juicht
Ajax juicht Foto: © Pro Shots

Vrijdagmiddag wordt er geloot voor de competitiefase van de Conference League. Ajax en FC Twente zijn namens Nederland van de partij. De loting vindt plaats in Monaco en is live op televisie te volgen.

De gezamenlijke lotingsceremonie voor de Europa League en Conference League begint vrijdag 28 augustus om 13.00 uur in het Grimaldi Forum in Monaco. Eerst wordt de Europa League afgewerkt, waarna aansluitend de Conference League aan de beurt is.

Ziggo Sport zendt beide lotingen volledig uit op Ziggo Sport 1. De uitzending begint om 12.30 uur en duurt naar verwachting tot ongeveer 14.30 uur.

Potindeling Conference League 2026/27

Ajax bevindt zich in pot 1 tijdens de loting.

Pot 1: Atalanta, SC Braga, Ajax, SC Freiburg, Benfica, FC Kopenhagen
Pot 2: FC Midtjylland, Rode Ster Belgrado, KRC Genk, Panathinaikos, Pafos FC, Brighton & Hove Albion
Pot 3: FC Lugano, Getafe, KuPS Kuopio, FC Twente, Bodø/Glimt, Sint-Truiden
Pot 4: Lincoln Red Imps, SK Brann, Heart of Midlothian, Kairat Almaty, Trabzonspor, Universitatea Craiova
Pot 5: Riga FC, Hajduk Split, FK Jablonec, AGF Aarhus, FC Nordsjælland, Inter Club d’Escaldes
Pot 6: FC Thun, CSKA Sofia, Kauno Žalgiris, Mjällby AIF, Iberia 1999, Egnatia

In totaal nemen 36 clubs deel. Iedere ploeg krijgt zes verschillende tegenstanders: één uit iedere pot. Elke club speelt drie wedstrijden thuis en drie wedstrijden uit.

Speeldata Conference League

De competitiefase wordt tussen oktober en december afgewerkt:

  • Speelronde 1: 15 oktober 2026
  • Speelronde 2: 22 oktober 2026
  • Speelronde 3: 5 november 2026
  • Speelronde 4: 26 november 2026
  • Speelronde 5: 10 december 2026
  • Speelronde 6: 17 december 2026

Na zes wedstrijden vormen alle clubs één ranglijst. De nummers één tot en met acht gaan rechtstreeks naar de achtste finales. De nummers negen tot en met 24 spelen een tussenronde, terwijl voor de nummers 25 tot en met 36 het Europese avontuur voorbij is.

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