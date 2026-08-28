Ajax gaat loten voor de Conference League: dit is de potindeling

Vrijdagmiddag wordt er geloot voor de competitiefase van de Conference League. Ajax en FC Twente zijn namens Nederland van de partij. De loting vindt plaats in Monaco en is live op televisie te volgen.

De gezamenlijke lotingsceremonie voor de Europa League en Conference League begint vrijdag 28 augustus om 13.00 uur in het Grimaldi Forum in Monaco. Eerst wordt de Europa League afgewerkt, waarna aansluitend de Conference League aan de beurt is.

Ziggo Sport zendt beide lotingen volledig uit op Ziggo Sport 1. De uitzending begint om 12.30 uur en duurt naar verwachting tot ongeveer 14.30 uur.

Potindeling Conference League 2026/27

Ajax bevindt zich in pot 1 tijdens de loting.

Pot 1: Atalanta, SC Braga, Ajax, SC Freiburg, Benfica, FC Kopenhagen

Pot 2: FC Midtjylland, Rode Ster Belgrado, KRC Genk, Panathinaikos, Pafos FC, Brighton & Hove Albion

Pot 3: FC Lugano, Getafe, KuPS Kuopio, FC Twente, Bodø/Glimt, Sint-Truiden

Pot 4: Lincoln Red Imps, SK Brann, Heart of Midlothian, Kairat Almaty, Trabzonspor, Universitatea Craiova

Pot 5: Riga FC, Hajduk Split, FK Jablonec, AGF Aarhus, FC Nordsjælland, Inter Club d’Escaldes

Pot 6: FC Thun, CSKA Sofia, Kauno Žalgiris, Mjällby AIF, Iberia 1999, Egnatia

In totaal nemen 36 clubs deel. Iedere ploeg krijgt zes verschillende tegenstanders: één uit iedere pot. Elke club speelt drie wedstrijden thuis en drie wedstrijden uit.