Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax gaat Marc-André ter Stegen dinsdag of woensdag presenteren'

Amber
bron: Marca
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

De komst van Marc-André ter Stegen naar Amsterdam lijkt nu echt in een definitieve versnelling te raken. De 34-jarige Duitse doelman is bezig aan zijn laatste dagen bij FC Barcelona en staat op het punt om op huurbasis de overstapt te maken naar Ajax. Naar verwachting wordt de spraakmakende transfer vandaag (dinsdag) of uiterlijk woensdag officieel wereldkundig gemaakt, zo meldt Marca.

Alle partijen wachten op de afronding van de laatste onderhandelingen; er hoeven slechts wat kleine financiële plooien te worden gladgestreken tussen Barcelona en Ter Stegen zelf. Met Ajax is de 34-jarige routinier inmiddels al lang en breed akkoord over een verhuurperiode voor het seizoen 2026/2027. De ervaren sluitpost ligt in Catalonië nog vast tot medio 2028.

Ondanks dat zijn vertrek in een afrondende fase zit, laat de Duitser niets aan het toeval over wat betreft zijn fysieke gesteldheid. Ter Stegen nam maandag gewoon nog deel aan de dubbele training van trainer Hansi Flick op de Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí. Omdat de doelman vorig seizoen geplaagd werd door blessures, is hij gebrand op een vliegende start in de Johan Cruijff ArenA.

In Amsterdam wordt Ter Stegen herenigd met Míchel. De oefenmeester haalde de doelman in de winter van het seizoen 2025/2026 al naar Girona, al kon de Duitser daar destijds nauwelijks van waarde zijn door een hardnekkige blessure.

Gerelateerd:
Femke Liefting bij Newcastle United

Ajax trekt Chelsea-doelvrouw aan: "Doel is eerste keepster worden"

0
Dirk Kuijt en Ali Boussaboun in De Kuip bij de Feyenoord Legends

Ali Boussaboun geeft Ajax transferadvies: "Een absolute aanwinst"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Vojvodina met vertrouwen richting 'Ajax': "Gigant na gigant"

Hwang eerlijk over zijn verleden: "Hij wilde mij naar Ajax halen"

Kraay jr. enthousiast over Ajacied: "Lijkt niet op Messi, maar...

'Ajax gaat Marc-André ter Stegen dinsdag of woensdag presenteren'

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

'Bouwman is risico bij Ajax': "Zijn momenten van verslapping"

'Tadic niet naar Eredivisie en kiest voor totaal ander avontuur'

Ajax levert spelerslijst in: Godts op B-lijst, aankoop ontbreekt
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws