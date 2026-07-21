'Ajax gaat Marc-André ter Stegen dinsdag of woensdag presenteren'

De komst van Marc-André ter Stegen naar Amsterdam lijkt nu echt in een definitieve versnelling te raken. De 34-jarige Duitse doelman is bezig aan zijn laatste dagen bij FC Barcelona en staat op het punt om op huurbasis de overstapt te maken naar Ajax. Naar verwachting wordt de spraakmakende transfer vandaag (dinsdag) of uiterlijk woensdag officieel wereldkundig gemaakt, zo meldt Marca .

Alle partijen wachten op de afronding van de laatste onderhandelingen; er hoeven slechts wat kleine financiële plooien te worden gladgestreken tussen Barcelona en Ter Stegen zelf. Met Ajax is de 34-jarige routinier inmiddels al lang en breed akkoord over een verhuurperiode voor het seizoen 2026/2027. De ervaren sluitpost ligt in Catalonië nog vast tot medio 2028.

Ondanks dat zijn vertrek in een afrondende fase zit, laat de Duitser niets aan het toeval over wat betreft zijn fysieke gesteldheid. Ter Stegen nam maandag gewoon nog deel aan de dubbele training van trainer Hansi Flick op de Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí. Omdat de doelman vorig seizoen geplaagd werd door blessures, is hij gebrand op een vliegende start in de Johan Cruijff ArenA.