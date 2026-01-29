'Ajax gaat met Fenerbahce om de tafel voor ploeggenoot Alvarez'

Ajax heeft interesse in Fred. Dat meldt de Turkse transferjournalist Serkan Gazioğlu op X. Fenerbahçe staat open voor een vertrek van de Braziliaanse middenvelder, mits de club erin slaagt N’Golo Kanté deze winter vast te leggen.

De Amsterdammers zijn al langer op zoek naar een ervaren controlerende middenvelder. In dat kader bracht directeur voetbal Marijn Beuker onlangs een bezoek aan Turkije, waar hij gesprekken voerde met meerdere partijen, onder wie de entourage van oud-Ajacied Edson Álvarez. De naam van Fred dook toen nog niet op, maar volgens Gazioğlu is ook de 32-jarige middenvelder inmiddels in beeld gekomen in Amsterdam.

Fred is dit seizoen een vaste basisspeler bij Fenerbahçe, maar zijn positie kan veranderen zodra Kanté wordt binnengehaald. De Turkse topclub werkt al enige tijd aan de komst van de Franse wereldkampioen van Al Ittihad. Zodra die transfer rond is, is Fenerbahçe bereid om met Ajax om tafel te gaan over Fred. Dat zou volgens Gazioğlu zelfs snel gebeuren.

Het is nog onduidelijk of Ajax denkt aan een definitieve overname of een huurconstructie. Een huurdeal ligt het meest voor de hand, gezien de financiële situatie in Amsterdam en de zoektocht naar buitenkansjes. Fred staat sinds 2023 onder contract bij Fenerbahçe en speelde eerder voor Internacional, Shakhtar Donetsk en Manchester United. De Braziliaan heeft 32 interlands op zijn naam staan.