Ajax gaat met goed gevoel Europa in na overwinning op Olympiakos
Ajax heeft ook het volgende oefenduel in de voorbereiding winnend afgesloten. De ploeg van trainer Míchel versloeg Olympiakos met 1-0 dankzij een late treffer van Oliver Edvardsen. Daarmee kan Ajax met een goed gevoel toewerken naar het tweeluik met Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League.
Marcos Leonardo ontbrak nog bij de Amsterdammers, waardoor Kasper Dolberg opnieuw de spitspositie invulde. Op de flanken kregen Mika Godts en Steven Berghuis de voorkeur, terwijl Oscar Gloukh als aanvallende middenvelder begon. Daley Blind was de enige zomeraanwinst in de basiself, mede doordat Youri Baas en Dies Janse niet beschikbaar waren.
De openingsfase verliep moeizaam voor Ajax. Na balverlies van Aaron Bouwman kreeg Olympiakos al vroeg een grote kans, maar doelman Maarten Paes voorkwam een achterstand met een knappe redding. Daarna nam Ajax het initiatief over. De Amsterdammers zetten geregeld hoog druk en creëerden daarmee meerdere mogelijkheden. Berghuis was dicht bij de openingstreffer, maar zag zijn schot uit de bovenhoek worden getikt. Ook Godts stuitte op de Griekse doelman.
Aan de andere kant bleef Olympiakos gevaarlijk in de omschakeling, al leverde dat voor rust geen doelpunten op. Na de pauze bleef Dolberg achter in de kleedkamer en kreeg Don-Angelo Konadu speeltijd als spits. Ajax bleef op zoek naar een doelpunt, maar had moeite om de kansen af te maken.
Na een reeks wissels leek Maher Carrizo het duel open te breken. De Argentijnse invaller krulde de bal echter op de paal. Even daarvoor ontsnapte Ajax nog aan een tegentreffer, toen Roman Yaremchuk alleen voor Joeri Heerkens verscheen, maar de doelman redding bracht.
In de slotfase viel de beslissing alsnog. Jinairo Johnson schakelde snel om en stuurde Oliver Edvardsen diep. De Noor bleef rustig en rondde overtuigend af, waarmee hij Ajax de overwinning bezorgde.
Door de zege sluit Ajax de oefencampagne positief af en kan de volledige focus op de Europese start van het seizoen. Donderdag wacht in Novi Sad de eerste ontmoeting met Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. Een week later volgt de return in Amsterdam.
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