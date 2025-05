'Ajax gaat nieuwe trainersduo snel presenteren': "Dat is rond"

Heitinga en Keizer worden de opvolgers van Francesco Farioli. "Dat is rond. Dat gaat helemaal goedkomen. Ze worden donderdag of vrijdag zelfs al gepresenteerd", vertelt Willaert in Voetbalpraat van ESPN. "Het is min of meer in kannen en kruiken. Alleen de laatste zaken met Liverpool moeten nog geregeld worden, maar dat gaat niet meer fout."

Volgens Willaert werd eerst Keizer gepolst of hij hoofdtrainer van Ajax wilde worden. "Hij zei: ik ben wel geïnteresseerd, maar ik wil op de achtergrond. Ik wil niet als hoofdtrainer. Daarom zijn ze op deze constructie gekomen", legt Willaert uit. Voor zowel Heitinga als Keizer betekent het een terugkeer naar Amsterdam. Heitinga was kort interim-hoofdtrainer na het ontslag van Alfred Schreuder. Keizer volgde Peter Bosz op, maar werd halverwege het seizoen ontslagen.