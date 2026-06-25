Ajax gaat oefenduel spelen in Kras Stadion: "Live uitgezonden"

Ajax gaat een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen FC Volendam, zo laat de club uit Amsterdam donderdag weten via de officiële kanalen. "Het duel op zondag 2 augustus begint om 14:30 uur en wordt gespeeld in het Kras Stadion in Volendam. Dit duel wordt live uitgezonden", aldus Ajax .

"Inmiddels is ook bekend dat de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen Panathinaikos (zaterdag 4 juli) live te zien is via de Ajax App, Ajax.nl, op ons YouTube-kanaal en via TikTok", vervolgt men in het statement. "De vriendschappelijke wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Burnley wordt live uitgezonden via Ziggo Sport. Die wedstrijd is op zondag 26 juli en begint om 14:00 uur", besluit de Nederlandse topclub.

Oefenprogramma Ajax in de voorbereiding op het seizoen 2026/2027: