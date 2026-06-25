Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax gaat oefenduel spelen in Kras Stadion: "Live uitgezonden"

Niek
Ajax-fans met vuurwerk in het Kras Stadion (Volendam)
Ajax-fans met vuurwerk in het Kras Stadion (Volendam) Foto: © Pro Shots

Ajax gaat een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen FC Volendam, zo laat de club uit Amsterdam donderdag weten via de officiële kanalen. "Het duel op zondag 2 augustus begint om 14:30 uur en wordt gespeeld in het Kras Stadion in Volendam. Dit duel wordt live uitgezonden", aldus Ajax

"Inmiddels is ook bekend dat de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen Panathinaikos (zaterdag 4 juli) live te zien is via de Ajax App, Ajax.nl, op ons YouTube-kanaal en via TikTok", vervolgt men in het statement. "De vriendschappelijke wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Burnley wordt live uitgezonden via Ziggo Sport. Die wedstrijd is op zondag 26 juli en begint om 14:00 uur", besluit de Nederlandse topclub.

Oefenprogramma Ajax in de voorbereiding op het seizoen 2026/2027:

  • Zaterdag 4 juli: Ajax – Panathinaikos (17:00 uur)
  • Vrijdag 10 juli: Ajax – AEK Larnaca (18:00 uur)
  • Woensdag 15 juli: Ajax – VfL Bochum (17:00 uur, besloten)
  • Zaterdag 18 juli: Ajax – Olympiakos (15:30 uur, besloten)
  • Zondag 26 juli: Ajax – Burnley (14:00 uur)
  • Zondag 2 augustus: Volendam - Ajax (14:30 uur, Kras Stadion) 

Zet in op Nederland tegen Tunesië!

Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Branco van den Boomen bij Ajax in 2025

'Ajax ziet middenvelder vertrekken en tekenen bij Franse club'

0
Václav Černý

'Václav Černý verschijnt op de radar van Nederlandse topclub'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax ziet middenvelder vertrekken en tekenen bij Franse club'

Ajax gaat oefenduel spelen in Kras Stadion: "Live uitgezonden"

'Václav Černý verschijnt op de radar van Nederlandse topclub'

Ronald de Boer: "Bij Ajax ging dat voor m'n gevoel vaak verkeerd"

Ajax legt talentvolle verdediger vast: "De volledige rechterkant"

'BILD: Sergiño Dest mogelijk weg bij PSV, Ajax kan profiteren'

Verweij onthult transfer Nick Verschuren: "Transfersom van 8 ton"

Afellay geniet van oud-Ajacied: "Moet blind zijn om dat niet te zien"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws