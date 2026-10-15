Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax kent valse start in Conference League met verlies in Kroatië

Joram
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. De ploeg van Míchel Sánchez verloor in Kroatië met 2-1 van Hajduk Split. Twee grote fouten in balbezit werden de Amsterdammers uiteindelijk fataal.

Ajax begon met onder anderen Youri Baas, Julian Brandt en Tolu Arokodare in de basis. Ook de negentienjarige Jofre Torrents mocht starten. De Spanjaard kreeg al vroeg in de wedstrijd de kans om zich te laten zien met een goede mogelijkheid, maar hij wist niet te scoren. Verder wist Ajax in de eerste helft nauwelijks gevaar te stichten.

Halverwege de eerste helft ging het mis. Na slordig balverlies op het middenveld kon Abdoulie Sanyang de score openen voor Hajduk: 1-0. Ajax had moeite om daar voor rust nog iets tegenover te stellen.

Na de pauze kwamen de Amsterdammers beter voor de dag. Thilo Kehrer bediende Davy Klaassen met een goede voorzet, waarna de middenvelder de 1-1 binnenschoot. Lang kon Ajax daar niet van genieten. Een verkeerde terugspeelbal van Torrents leidde tot een nieuwe Kroatische aanval, die via Michele Sego bij Marin Soticek eindigde: 2-1.

Míchel bracht in de slotfase vier wissels om een nederlaag te voorkomen. De wedstrijd lag daarna tijdelijk stil door rookontwikkeling vanaf de tribunes. Na de hervatting kreeg Ajax nog kansen via Oscar Gloukh en Aaron Bouwman, maar de gelijkmaker bleef uit. Zo begint Ajax het Europese seizoen met een teleurstellend resultaat.

Gerelateerd:
Davy Klaassen moedigt aan

Klaassen ziet terugkerend Ajax-probleem: "Niet de eerste keer"

0
Davy Klaassen moedigt aan

Opvallend moment bij Ajax: duel met Hajduk tijdelijk stilgelegd

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Conference League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
René van der Gijp

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

0
René van der Gijp

Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Klaassen ziet terugkerend Ajax-probleem: "Niet de eerste keer"

Ajax kent valse start in Conference League met verlies in Kroatië

Opvallend moment bij Ajax: duel met Hajduk tijdelijk stilgelegd

FC Thun-directeur waarschuwt: "Het is geen grootmacht zoals Ajax"

Vermeend slachtoffer Overmars reageert: "Daar heb ik spijt van"

Hajduk-fans zingen bizarre leuzen en trappen Ajax-doodskist kapot

Nederland boekt winst op coëfficiëntenlijst, Ajax kan boost geven

Ruud Gullit legt vinger op zere plek: "Ik word nerveus van hem"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws