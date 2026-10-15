Ajax kent valse start in Conference League met verlies in Kroatië

Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. De ploeg van Míchel Sánchez verloor in Kroatië met 2-1 van Hajduk Split. Twee grote fouten in balbezit werden de Amsterdammers uiteindelijk fataal.

Ajax begon met onder anderen Youri Baas, Julian Brandt en Tolu Arokodare in de basis. Ook de negentienjarige Jofre Torrents mocht starten. De Spanjaard kreeg al vroeg in de wedstrijd de kans om zich te laten zien met een goede mogelijkheid, maar hij wist niet te scoren. Verder wist Ajax in de eerste helft nauwelijks gevaar te stichten.

Halverwege de eerste helft ging het mis. Na slordig balverlies op het middenveld kon Abdoulie Sanyang de score openen voor Hajduk: 1-0. Ajax had moeite om daar voor rust nog iets tegenover te stellen.