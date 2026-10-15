Ajax kent valse start in Conference League met verlies in Kroatië
Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. De ploeg van Míchel Sánchez verloor in Kroatië met 2-1 van Hajduk Split. Twee grote fouten in balbezit werden de Amsterdammers uiteindelijk fataal.
Ajax begon met onder anderen Youri Baas, Julian Brandt en Tolu Arokodare in de basis. Ook de negentienjarige Jofre Torrents mocht starten. De Spanjaard kreeg al vroeg in de wedstrijd de kans om zich te laten zien met een goede mogelijkheid, maar hij wist niet te scoren. Verder wist Ajax in de eerste helft nauwelijks gevaar te stichten.
Halverwege de eerste helft ging het mis. Na slordig balverlies op het middenveld kon Abdoulie Sanyang de score openen voor Hajduk: 1-0. Ajax had moeite om daar voor rust nog iets tegenover te stellen.
Na de pauze kwamen de Amsterdammers beter voor de dag. Thilo Kehrer bediende Davy Klaassen met een goede voorzet, waarna de middenvelder de 1-1 binnenschoot. Lang kon Ajax daar niet van genieten. Een verkeerde terugspeelbal van Torrents leidde tot een nieuwe Kroatische aanval, die via Michele Sego bij Marin Soticek eindigde: 2-1.
Míchel bracht in de slotfase vier wissels om een nederlaag te voorkomen. De wedstrijd lag daarna tijdelijk stil door rookontwikkeling vanaf de tribunes. Na de hervatting kreeg Ajax nog kansen via Oscar Gloukh en Aaron Bouwman, maar de gelijkmaker bleef uit. Zo begint Ajax het Europese seizoen met een teleurstellend resultaat.
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