Ajax gaat ook in oefenwedstrijd tegen FC Twente nipt onderuit

Paul Reverson
Paul Reverson

Ajax heeft donderdagmiddag na de eerdere competitienederlaag tegen FC Twente (1-2) ook het oefenduel met de Tukkers verloren. Op De Toekomst zegevierden de bezoekers met 0-1. Een lichtpuntje voor Ajas was de rentree van Youri Regeer.

Beide ploegen traden met de nodige reserves aan. Zo startte Ajax-trainer Óscar García met onder anderen Reverson, Rayane Bounida en Maher Carrizo. Bij FC Twente waren er basisplaatsen voor namen als Sam Karssies, Guilherme Peixoto, Max Bruns, Björn Titulaer en Lucas Vennegoor of Hesselink. Met mannen als Robin Pröpper, Daan Rots, Ko Itakura, Oscar Gloukh, Sean Steur en Kasper Dolberg stonden er ook de nodige potentiële basiskrachten aan de aftrap.

FC Twente was in de eerste helft de bovenliggende partij. De bezoekers kregen goede mogelijkheden via Peixoto, Mathias Kjølø en Rots, die twee keer de lat raakte. Aan de andere kant had Ajax een goede schietkans via Bounida nog een sterke actie van Carrizo, die bij rust strompelend het veld verliet.

In de tweede helft waren de mogelijkheden wat schaarser. FC Twente had het merendeel van het balbezit, maar het treffen leek af te stevenen op 0-0. Tien minuten voor tijd bezorgde Daouda Weidmann met een fraaie afstandsknal de bezoekers de winst. Na een afgeslagen hoekschop schoot de middenvelder van FC Twente op prachtige wijze via de paal raak. Aan de andere kant was invaller Steven Berghuis nog gevaarlijk, maar het bleef bij 0-1.

Ajax - FC Twente 0-1 (0-0)
82' 0-1 Weidmann

Opstelling Ajax: Reverson, Tomiyasu, Bouwman, Itakura (63' Van der Pavert), Wijndal; Steur (79' Berghuis), Gloukh (46' Regeer, 78' Mokio), Bounida (74' Konadu); Carrizo (78' Abdalla), Dolberg en Edvardsen (63' Baas). 

Opstelling FC Twente: Karssies; Peixoto, Bruns, Pröpper, Titulaer; Kjølø, Verschueren, Weidmann; Daan Rots (61' Booth), Vennegoor of Hesselink, Pjaca (87' Van Wolfswinkel).

Gerelateerd:
Pharell Nash

Nash spreekt zich uit over toekomst bij Ajax: "Wil gewoon..."

0
Mika Godts in de uitwedstrijd bij Heracles Almelo

Heracles-verdediger treurt: "Mika Godts is sneller dan ik ben"

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

0
Etienne Vaessen

Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"

0
Bert Konterman

Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"

0
Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

0
'Óscar García geeft duidelijk signaal af over toekomst bij Ajax'

'Voormalig Ajax-verdediger kan loopbaan vervolgen in Engeland'

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Godts vol lof: "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse"

Ajax krijgt transfertip: "Denk dat hij daar wel voor open staat"

Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"

"Aan de reacties merk je dat het speciaal blijft, winnen bij Ajax"
