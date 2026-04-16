Ajax gaat ook in oefenwedstrijd tegen FC Twente nipt onderuit

Ajax heeft donderdagmiddag na de eerdere competitienederlaag tegen FC Twente (1-2) ook het oefenduel met de Tukkers verloren. Op De Toekomst zegevierden de bezoekers met 0-1. Een lichtpuntje voor Ajas was de rentree van Youri Regeer.

Beide ploegen traden met de nodige reserves aan. Zo startte Ajax-trainer Óscar García met onder anderen Reverson, Rayane Bounida en Maher Carrizo. Bij FC Twente waren er basisplaatsen voor namen als Sam Karssies, Guilherme Peixoto, Max Bruns, Björn Titulaer en Lucas Vennegoor of Hesselink. Met mannen als Robin Pröpper, Daan Rots, Ko Itakura, Oscar Gloukh, Sean Steur en Kasper Dolberg stonden er ook de nodige potentiële basiskrachten aan de aftrap.

FC Twente was in de eerste helft de bovenliggende partij. De bezoekers kregen goede mogelijkheden via Peixoto, Mathias Kjølø en Rots, die twee keer de lat raakte. Aan de andere kant had Ajax een goede schietkans via Bounida nog een sterke actie van Carrizo, die bij rust strompelend het veld verliet.