Ajax gaat op bezoek bij FC Twente: BetMGM pakt uit met mooie odds
ADVERTORIAL - Ajax neemt het zondag in de De Grolsch Veste op tegen FC Twente, de nummer vier van de Eredivisie. Het duel in Enschede begint om 14:30 uur en BetMGM pakt uit met een aantal mooie quoteringen!
De quotering op een overwinning van Ajax staat op 2.85, terwijl een gelijkspel nog meer geld kan opleveren (3.95). Ook qua doelpuntenmakers kun je flink gaan cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Tolo Arokodare (2.40) of Marcos Leonardo (2.80).
Een doelpunt van Oscar Gloukh (3.30) of 'Mister 1-0' Davy Klaassen (3.80) is overigens nog veel aantrekkelijker. Wil je liever nog wat meer risico nemen? Zet dan in op een treffer van Abdellah Ouazane (4.00), Jorthy Mokio (6.25), Youri Baas (9.00) of Owen Wijndal (10.00).
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Zet in op Ajax tegen FC Twente!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
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